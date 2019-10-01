Молодежное движение Aich Tounsi примет участие в парламентских выборах в Тунисе

Тунис, 1 октября. Независимое тунисское общественное движение Aich Tounsi планирует принять участие в парламентских выборах в Тунисе, которые состоятся 6 октября.

Общественное движение Aich Tounsi (живи по-тунисски) начало предвыборную кампанию. Активисты Aich Tounsi проводят мероприятия в столице Туниса. На них надеты желтые футболки с надписью «Не бойся, мы не партия».

«Мы отличаемся от классических политических партий. Мы намерены отказаться от депутатской неприкосновенности и других привилегий», — рассказал Гази Мрабет, который является кандидатом в депутаты от движения Aich Tounsi.

Он также добавил, что активисты движения Aich Tounsi решили включиться в политическую борьбу, так как тунисский народ устал от многочисленных политических партий, что стало причиной недоверия к избирательному процессу. По его словам, жители Туниса уже не надеются на то, что страна выйдет из кризиса. Мрабет подчеркнул, что активисты движение Aich Tounsi никогда не состояли в политических партиях, поэтому им можно доверять, передает телеканал France 24.

Напомним, кризис в Тунисе начался после событий «арабской весны» в 2011 году. Неконституционная смена власти в Тунисе привела к краху экономики, росту безработицы и преступности. Кроме того, в Тунисе неоднократно происходили террористические атаки. С 2015 года в Тунисе действует режим чрезвычайного положения, который был введен после атаки боевиков в провинции Сус, жертвами которой стали 40 иностранных туристов.