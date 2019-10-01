Сирия на пороге новой войны, в которой сойдутся курды, Турция и США

Турция больше не может ждать и намерена создать на севере Сирии «зону безопасности» по собственным «лекалам». Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что «испробовал все» и «был чрезвычайно терпелив», однако позиция США не оставила Турции других вариантов. Теперь север Сирии ждет новое турецкое вторжение.

«Мы не можем больше ждать ни единого дня», — объявил Эрдоган.

Напомним, о планах создания «зоны безопасности» на севере Сирии, и планах массового переселения туда сирийских беженцев, из Турции, Эрдоган объявил на прошедшем недавно заседании Генассамблеи ООН. Курдский терроризм, по его словам, является сущностной угрозой для турецкого государства, и политика США, которые наводнили оружием населенный преимущественно курдами север Сирии, привела к катастрофическому усилению «Рабочей партии Курдистана».

Стоит отметить, что другие страны в курсе этой проблемы: так, глава МИД России Сергей Лавров в кулуарах Генассамблеи ООН отмечал — что «у Турции возникают трудности из-за наплыва террористов из контролируемых американцами территорий в Сирии», так что «желание Анкары создать «зону безопасности» вполне оправдано». США, естественно, тоже известно о проблемах союзника по НАТО — однако Вашингтон продолжает вооружать курдские «Демократические силы Сирии» (SDF), которыми командует Мазлум Абди, член РПК с 1990 года, которого в Турции разыскивают по обвинению в терроризме.

«Турки давно говорят, что север Сирии для них является и стратегическим и политическим и национальным интересом. Там действуют курдские сети, которые распространяются на четыре страны — Турцию, Сирию, Ирак и Иран. Террористическая «Рабочая партия Курдистана» мечтает о создании своего государства за счет территории Турции — и турки будут защищать эту территорию в любом случае. Еще до сирийской войны между Дамаском и Анкарой происходили конфликты на этой почве, — отметил военный эксперт Анатолий Матвийчук. Турки требовали кусок территории, чтобы контролировать курдов. Стоит подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация. Если они от политических заявлений перейдут к действиям, результаты могут быть непредсказуемыми, вплоть до возникновения нового очага напряженности».

Директор центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров уверен, что односторонние действия Эрдогана ведут к войне.

«Эрдоган хочет ввести свои войска и создать буферную зону, которая бы отрезала сирийских курдов [от их турецких соплеменников]. Что тут скажешь — война будет. Не знаю, как американцы будут вести себя — это самое интересное во всей истории, — заявил Багдасаров в беседе с Федеральным агентством новостей. — Посмотрим. Если они не будут вмешиваться, падение авторитета будет колоссальное, — но по логике вещей должны вмешаться».

«США для защиты курдов будут увещевать, потом устрашать, а в конце концов они могут даже нанести удары по турецким войскам в Сирии», — предупредил Матвийчук.

Не меньше, чем курды, на Эрдогана давит проблема сирийских беженцев. Сейчас в Турции проживает более 3,7 млн граждан Сирии — среди них и принципиальные противники Дамаска, и беглые террористы, которые не смогли найти себе «работу» в действующих на сирийской земле группировках, и молодые люди, бежавшие от призыва на военную службу, когда САА была близка к разгрому, и — в большинстве своем — самые обычные сирийцы, бежавшие от войны. В начале сирийской войны Турция пыталась принять их всех — Эрдоган надеялся, что после скорого падения Башара Асада он сможет серьезно укрепить свои позиции в соседней стране. Вмешательство России спутало эти планы — Асад фактически выиграл войну, и сирийские беженцы стали Эрдогану не нужны. Поэтому он рассчитывает переселить их — один миллион, два миллиона, три миллиона — в 30-километровую зону на курдской территории.

The blue dots on the map represent pilot safe zone rebuilding sites. pic.twitter.com/yDaUbwrFae — Yusuf Erim (@YusufErim79) September 27, 2019

Разумеется, такие действия являются грубым нарушением государственного суверенитета Сирии — о чем неоднократно заявляли Дамаск и Москва. Однако сейчас Эрдоган, на которого давит ситуация внутри страны, готов действовать без оглядки на международные законы — так же, как действуют Соединенные Штаты.

Семен Багдасаров уверен — планы Эрдогана в отношении северной Сирии будут иметь самые серьезные последствия. И речь идет о новом, и куда более масштабном повторении этнической чистки, которая произошла в Африне. Напомним, после турецких операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» северо-запад Сирии де-факто оккупирован Турцией. На этой территории действуют десятки крупных и мелких группировок боевиков, некоторые из которых находятся «на зарплате» у Турции. Против, курдов, которые традиционно жили в этих местах, протурецкие формирования ССА развернули настоящие этнические чистки. Постоянно поступают сообщения об уничтожении исторических древних городищ — Анкара, утверждают курды, старается переписать историю этих мест. Теперь то же самое может повториться вдоль всей 600-километровой сирийско-турецкой границы.