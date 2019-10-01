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WhatsApp начал тестировать функцию исчезающих сообщений

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WhatsApp начал тестировать функцию исчезающих сообщений

Москва, 1 октября. Один из популярнейших мессенджеров в мире WhatsApp начал тестировать функцию исчезающих сообщений, сообщил портал Wabetainfo.

С помощью новой функции пользователи смогут задать определенный промежуток времени, через который WhatsApp сам удалит выбранное сообщение.  

Согласно опубликованным порталом скриншотам, юзеры приложения смогут установить таймер для исчезающих сообщений только в групповых чатах. Отмечается, что запланировать удаление сообщений можно через пять секунд или через час после отправки.

Возможность удалять сообщения появилась в версии 2.19.275 мессенджера для Android, однако функция доступна не всем пользователям и проходит стадию бета-теста.  

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Источник: Wabetainfo
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