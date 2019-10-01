В Москве простились с режиссером Марком Захаровым. События дня. ФАН-ТВ

Октябрьские реформы Каждый месяц в России традиционно начинается с самых разных социальных изменений. 1 октября не исключение — в силу вступают несколько инициатив, вызвавших громкий отклик у общества. Одна из них связана с новыми противопожарными правилами МЧС — отныне за курение на балконах можно схлопотать штраф до пяти тысяч рублей, если неосторожность приведет к пожару. Более серьезные последствия сулят уже уголовным делом. Это касается и заядлых курильщиков, и кулинарных эстетов, чья кухня вместе с мангалом и плитой перебралась на балкон. Речь идет не только о жилых домах, но также общежитиях и гостиницах. Для последних, кстати, все становится еще строже, если отель и общежитие плавно объединяются. Ведь теперь действует закон о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов. Места для таких самобытных гостиниц сохранить сложно, но можно: если перевести помещения в нежилой фонд и обеспечить санитарным контролем. Ведь хостелы нередко становятся общежитиями не только для людей, но и тараканов, что наверняка придется не по душе соседям. Но, кроме бытовых изменений, россияне обсуждали и финансовые. С 1 октября на 4,3% вырастут зарплаты бюджетников, не охваченных «майскими указами». Речь о юристах, бухгалтерах, спасателях, военных и многих специалистах из госучреждений. А военные пенсии (по линии МВД, ФСБ, Минобороны и других ведомств) проиндексируют на 6,3%. Размер прибавки определяется в зависимости от должности и выслуги лет. А вот для молодого поколения 1 октября знаменуется осенним призывом в армию.

Прощание с Захаровым В Москве простились с выдающимся режиссером театра и кино, народным артистом СССР Марком Захаровым. Друзья, коллеги и поклонники творчества проводили целую эпоху отечественного искусства аплодисментами. Все они собрались у театра «Ленком», где 85-летний режиссер проработал большую часть своей карьеры. Он умер 28 сентября после продолжительной болезни. Сегодня о Марке Захарове вспоминают как о талантливом постановщике и успешном педагоге, воспитавшим поколение благодарных учеников: «Как педагог, как мастер, как вдохновитель, как родитель. Мы — счастливые его ученики, потому что, как нам казалось, и мы это видели, Марк Анатольевич спешил, бежал к нам, не уставал с нами работать», — сказал Дмитрий Дюжев, актер. Смело можно сказать, что творчество Марка Захарова вошло в золотой фонд нашей культуры. Его фильмы и спектакли по сей день любимы миллионами зрителей. Среди самых известных постановок артиста — «12 стульев», «Юнона и Авось», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и множество других. За долгие годы режиссер стал лауреатом множества профессиональных наград, а в 2018-м был удостоен звания Героя Труда. Марка Захарова похоронили рядом с другими выдающимися деятелями искусства — Станиславом Говорухиным, Леонидом Броневым, Олегом Табаковым — на Новодевичьем кладбище.