Следующее заседание Высшего совета ЕАЭС пройдет в Петербурге

Ереван, 1 октября. Следующая встреча членов Высшего Евразийского экономического совета состоится в декабре в Санкт-Петербурге. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите ЕАЭС в Ереване.

«Хочу сообщить, что следующее заседание пройдет в декабре в Санкт-Петербурге», — этими словами Пашинян закончил саммит ЕАЭС в Ереване.

Напомним, договор о создании Евразийского экономического союза вступил в силу 1 января 2015 года. В него вошли Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

На заседании Высшего Евразийского экономического совета присутствовали лидеры России, Армении, Казахстана, Киргизии и Белоруссии, а также президент Молдавии, лидер Ирана и премьер-министр Сингапура. На встрече обсуждали работу Евразийского экономического союза, вопросы в сфере транспорта и энергетики, утверждали доход ЕАЭС на 2020 год, а также подписали соглашение о зоне свободной торговли с Сингапуром.

Президент России Владимир Путин рассказал, что ЕАЭС планирует договориться о сотрудничестве с еще 13 странами, а более 20 международных структур и организаций были бы не против работать с ЕАЭС. Обсуждения уже идут с Сербией, Израилем и Египтом, а в ближайшее время пройдут переговоры между ЕАЭС и Индией о зоне свободной торговли. С Ираном соглашение о такой зоне вступит в силу уже в конце октября.