Путин предложил Роухани обсудить двустороннее сотрудничество и ситуацию в Сирии

Ереван, 1 октября. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с иранским лидером Хасаном Роухани предложил обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию в Сирии. Президенты России и Ирана проводят встречу на полях саммита Евразийского экономического союза в Ереване.

Российский лидер отметил, что в ходе встречи будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, ситуация в Сирии, а также Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Поговорим о двусторонних вопросах, об СВПД, о ситуации в регионе, в том числе в Сирийской Арабской Республике», — сказал Путин в ходе встречи с Роухани.

Президент России отметил эффективность регулярных встреч с иранским лидером. По его словам, в настоящее время идет активная совместная работа по созданию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим сообществом и Ираном.

«Уверен, что эта работа пойдет на пользу нашим странам. Она строится на базе основополагающих принципов международного права и основных положений Всемирной торговой организации», — добавил Путин.

В свою очередь Роухани заявил об успешном развитии сотрудничества между Москвой и Тегераном, отметив, что к настоящему моменту взаимоотношения РФ и Ирана достигли беспрецедентного уровня.

«Двусторонние отношения между нашими странами прогрессируют, даже если мы будем встречаться каждую неделю, то у нас всегда будет о чем поговорить», — сказал Роухани.

Напомним, 1 октября в Ереване состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором принял участие президент России Владимир Путин, а также лидеры Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Кроме того, в заседании приняли участие президенты Молдавии и Ирана, а также премьер-министр Сингапура.