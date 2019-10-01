Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Путин предложил Роухани обсудить двустороннее сотрудничество и ситуацию в Сирии

191
0 Оставить комментарий

Путин предложил Роухани обсудить двустороннее сотрудничество и ситуацию в Сирии

Ереван, 1 октября. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с иранским лидером Хасаном Роухани предложил обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию в Сирии. Президенты России и Ирана проводят встречу на полях саммита Евразийского экономического союза в Ереване.

Российский лидер отметил, что в ходе встречи будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, ситуация в Сирии, а также Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Поговорим о двусторонних вопросах, об СВПД, о ситуации в регионе, в том числе в Сирийской Арабской Республике», — сказал Путин в ходе встречи с Роухани.

Президент России отметил эффективность регулярных встреч с иранским лидером. По его словам, в настоящее время идет активная совместная работа по созданию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим сообществом и Ираном.

«Уверен, что эта работа пойдет на пользу нашим странам. Она строится на базе основополагающих принципов международного права и основных положений Всемирной торговой организации», — добавил Путин.

В свою очередь Роухани заявил об успешном развитии сотрудничества между Москвой и Тегераном, отметив, что к настоящему моменту взаимоотношения РФ и Ирана достигли беспрецедентного уровня.

«Двусторонние отношения между нашими странами прогрессируют, даже если мы будем встречаться каждую неделю, то у нас всегда будет о чем поговорить», — сказал Роухани.

Напомним, 1 октября в Ереване состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором принял участие президент России Владимир Путин, а также лидеры Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Кроме того, в заседании приняли участие президенты Молдавии и Ирана, а также премьер-министр Сингапура.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров