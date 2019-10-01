Продюсер фильма о Началовой высказался о готовящемся сериале Первого канала о певице

Продюсер фильма о жизни и творчестве певицы Юлии Началовой — музыкант, сценарист, композитор и поэт Андрей Загорский (DJ Steklov) — поделился с Федеральным агентством новостей впечатлениями о сериале про артистку, производством которого занимается Первый канал.

Напомним, Первый канал начал работу над фильмом, который посвящен Юлии Началовой. В автобиографической киноленте роль бывшего мужа певицы Евгения Алдонина сыграет звезда «Универа» Алексей Гаврилов, от которого и стало известно о старте проекта. Роль Юлии исполнит Марина Орлова.

Подробности будущей кинокартины пытаются удержать в таком строгом секрете, что даже родителей артистки попросили воздержаться от комментариев. Известно, что отец и мать покойной певицы пошли на встречу Первому каналу, ознакомившись со сценарием будущей картины. Более того, семья артистки предоставила создателям личные вещи Юлии.

Бывший муж певицы заверил, что не имеет к картине никакого отношения. По его словам, он видел лишь фотографии со съемок. Никто из создателей фильма с ним не встречался и ни о чем не советовался.

«Я никак к ним не отношусь», — ответил Алдонин на вопрос о том, не против ли он съемок картины.

Комментируя производство сериала о Юлии Началовой Первым каналом, Андрей Загорский заявил, что «в шоке от того, что происходит последние два дня с именем Юлии Началовой».

«Я не хочу, чтобы мое имя было зациклено на Юлии Началовой, но приходится. Я не снимаю комедии, в отличие от Первого канала, который на главные роли в сериале взял актеров юмористического телеканала ТНТ. Вы представляете, что это будет за сериал?» — заявил Загорский в беседе с ФАН.

Он обратил внимание, что главную роль исполняет Марина Орлова, которая является протеже юмориста Михаила Задорнова. Как он отмечает, Орлова читала у Задорнова юмористические монологи на концертах.

«Кроме того, она звезда сериала «Барвиха» на ТНТ. Роль Алдонина играет Александр Гаврилов, который является звездой сериала «Универ». При этом Алдонин не в курсе этого. И все это с разрешения семьи Юлии Началовой и ее PR менеджера. Контракт на это был подписан несколько месяцев назад с Первым каналом. Я не удивлюсь, если там сыграет Александр Ревва. Я в шоке!» — сообщил собеседник ФАН.

Смешно, когда задействованы актеры комедийного телеканала ТНТ в съемках драматического сериала о талантливой девочке, которая «пробилась своими силами на российскую эстраду», говорит музыкант.

«Сейчас пишут, что выход сериала намечен на весну 2020 года. Мне жаль поклонников творчества Юлии Началовой. Я не советую смотреть этот сериал. Биография Юлии Началовой и творческие реализации с ее именем не могут носить юмористический характер. Я советую Первому каналу пересмотреть возможности выхода этого сериала», — рассказал он.

Кроме того, продюсер признался, что пребывает в шоке от того, что все СМИ ассоциируют его имя с этим сериалом.

«Я никакого отношения не имею к тому, что творится на Первом канале», — добавил Загорский.

Ранее модель Алена Кравец заявила, что хочет оплатить установку памятника на могиле Началовой. Светская львица готова выделить на монумент от 300 до 400 тысяч рублей. Как подчеркнула Кравец, подобную сумму она может потратить, несколько раз поужинав с подружками в ресторане. Тогда Загорский призвал Кравец перестать пиариться на имени покойной певицы.

Кроме этого, родные Началовой, а именно ее подруга и пиар-директор Анна Исаева, возмущались спекуляциями вокруг смерти певицы, паломническими турами на ее могилу, торговлей «святой» землей с места погребения, попытками «заряжать» там воду и т. д. Тем не менее спекуляции продолжаются, появилась даже информация, что на могиле Началовой якобы замироточил крест.

Певица Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года в 38 лет от стремительно развившегося сепсиса, который привел к сердечно-легочной недостаточности. Болезнь и неожиданная смерть Началовой активно обсуждались в СМИ, высказывалось огромное количество версий и слухов. Бурное обсуждение Началовой, ее жизни и смерти, имущественного и семейного положения продолжаются до сих пор.

Выход фильма «Буду рядом…» о жизни и творчестве Юлии Началовой намечен на осень. Продюсер фильма Андрей Загорский является также автором книги о скандальной героине ТВ-программ Диане Шурыгиной.