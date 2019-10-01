Москва, 1 октября. Сотрудник Службы безопасности посольства США Стивен Секстон проводил в Москве тренинги для приспешников блогера Алексея Навального. Таким образом США вмешивались во внутренние дела РФ, считает политолог Армен Гаспарян.

Федеральное агентство новостей провело расследование, итоги которого озвучены в фильме «Анатомия протеста 2019». ФАН удалось выяснить, что в штаб Навального в Москве наведывался сотрудник посольства США Секстон, он проводил лекции и тренинги для последователей одиозного блогера, когда тот находился под арестом.

Так называемая «оппозиция» предпринимала попытки дискредитировать и сорвать выборы. Помощь Навальному и его приспешникам оказывали западные спонсоры, в том числе западные инструкторы, которые пытались использовать уже проверенные методы «цветных революций».

Навальный начал набирать иностранных консультантов в июне 2019 года. Как рассказал ФАН бывший сотрудник Навального Александр, иностранные специалисты помогали «оппозиции» организовать незаконные уличные сборища и воплощать медиапроекты. Так, Стивенсон во время тренинга рассказывал последователям Навального, как вести себя при задержании.

Информацию об участии иностранных консультантов в подготовке к незаконным акциям подтвердил и бывший координатор штаба Любови Соболь Арсений. По его словам, на совещания штаба наведывались и иностранные граждане.

Политолог и публицист Армен Гаспарян отметил, информация о том, что сотрудники американского посольства готовили незаконные акции протеста в Москве, не вызывает удивления. Эксперт напомнил, что Госдепартамент США выделяет огромные средства на незаконную деятельность в России и вмешивается во внутренние дела РФ.

«Приезжают и тренируют. И зачастую это происходит не на территории России, а в Польше и Прибалтике. Но в экстренных случаях могут и в Москве провести. Не так давно я показал, что они собираются делать в Москве «Школу журналистов» для того, чтобы у них был свой контингент для освещения электорального цикла 2021 года», — рассказал Гаспарян в комментарии Nation News.

При этом политолог обратил внимание на то, что аналогичные примеры вмешательства в дела Вашингтона привести нельзя. Вмешиваться во внутренние дела иностранных государств — удел США, иронизирует Гаспарян.

Ранее стало известно, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России может изучить публикацию Федерального агентства новостей о попытках США повлиять на результаты выборов в стране.