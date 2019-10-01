Премьер Грузии выступил за нормализацию отношений с Россией

Тбилиси, 1 октября. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария выступил за нормализацию отношений с Россией. Об этом сообщила пресс-служба правительства Грузии.

Грузинский премьер подчеркнул, что Тбилиси должен сделать все для восстановления нормальных отношений с Москвой.

«Там, где возможно достижение определенного прогресса и снятие напряженности, естественно, мы должны это сделать», — сказал Гахария.

Глава грузинского правительства также поприветствовал возможность восстановления прямого авиасообщения с РФ, поскольку такой шаг, по его мнению, поможет туризму и «тысячам граждан, которые столкнулись с проблемами в определенной мобильности».

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров провел встречу с грузинским коллегой Давидом Залкалиани в Нью-Йорке на прошлой неделе. Переговоры состоялись при содействии Швейцарии.

Грузия разорвала дипломатические отношения с РФ после того, как Москва в августе 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии, напомнил «Царьград».

Отношения между странами обострились летом 2019 года. Тогда в Грузии прошли акции протеста — митингующие выступали против участия российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватили здание парламента, где находились представители РФ.

На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин ввел запрет на авиасообщение с Грузией.