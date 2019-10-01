На Украине помянули цыганский Холокост, который так и не закончился

В Киеве открылась выставка «Отверженный геноцид», посвященная трагической судьбе ромов на оккупированной немцами Украине во время Второй мировой войны. На открытии выставки говорили не только о памяти жертв нацизма, но и о том, что травля и гонения на цыган продолжаются на Украине и сегодня. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из украинской столицы.

Выставка рекламировалась в украинской столице не слишком широко, ведь отношение к цыганам в сегодняшней Украине, мягко говоря, неоднозначное. Если говорить прямо, то их здесь не любят, поэтому и выставка открылась в не самом однозначном месте. Музей истории Украины во Второй мировой войне, с одной стороны, находится прямо под мемориалом Родине-матери, а, с другой стороны, это дикий отшиб, куда добраться на общественном транспорте крайне нелегко. Так что большого притока посетителей на выставке не ожидается.

По словам организаторов, выставка — результат реализации международного проекта «Отверженный геноцид». В его рамках состоялась большая исследовательская экспедиция, во время которой в разных областях Украины активисты искали ромов, переживших геноцид в период Второй мировой.

В августе-сентябре 2018 года полтора десятка историков, журналистов и этнографов из Германии, Польши, Сербии, Венгрии и Украины посетили «места памяти геноцида» и пообщались с ромами, которые выжили, а также с членами их семей. Эти воспоминания, оживляющие геноцид цыган, можно прочитать на стендах выставки. Сама экспозиция состоит из 20 стендов с архивными документами и семейными фото. Тут же личные истории тех, кому посчастливилось пережить геноцид.

Организаторы выставки из немецкого союза «Образовательная инициатива ради мира» и Украинского центра изучения Холокоста сообщили, что проект призван донести «в лицах» до широкой украинской аудитории историю геноцида ромов Украины во времена нацизма. Так, ее посетители смогут узнать, что более половины ромов Европы были подвергнуты гонениям. Но на Украине лишь недавно стали говорить об этой странице истории на государственном уровне — в 2004 был учрежден Международный день Холокоста ромов, он отмечается 2 августа.

«Фашисты не считали ромов, подобно евреям, «антирасой», но из-за парадоксальной смеси социальных и расовых критериев в нацистской идеологии считалось, что они — словно кандалы на ногах, от которых надо избавиться, — сообщил Михаил Тяглый, эксперт Центра изучения Холокоста. — Ведь они «тормозят арийский прогресс». И поэтому, как и от евреев, в ходе строительства этого чистого расово-идеального общества от них надо было избавиться. Фашисты убивали и преследовали ромов как из-за социальных, так и расовых причин. Они считали, что даже если у тебя есть постоянный дом, постоянная работа, нет проблем с законом, то все равно твоя кровь «загрязнена», ты рано или поздно будешь склонен к совершению преступления. В этом и заключалось отношение нацистов к ромскому сообществу».

Во время открытия выставки член немецкого фонда «Образовательная инициатива ради мира» Френк Брендле сообщил, что в рамках работы в регионах Украины сотрудники фонда опросили более 70 ромов, а также украинцев, которые спасали ромов от смерти.

«Впрочем, мы обнаружили, что ромы были не только жертвами. В войну они боролись за свободу своей страны на поле боя наравне с украинцами, с евреями, русскими и другими национальностями. Надеюсь, эта выставка позволит нам внести вклад в то, чтобы эта трагедия не была забыта», — утверждает Брендле.

Глава Центра изучения Холокоста Анатолий Подольский сообщил, что «открытие этой выставки — историческое событие, поскольку оно проходит в Дни памяти жертв Бабьего Яра — 29-30 сентября».

«Таким образом, мы возвращаем украинцам память о жертвах войны, о нашей истории, о судьбах ромов, евреев и всех, кто подвергся геноциду. Этот проект содержит исследовательскую и образовательную составляющую, направленную на искоренение ромофобии на Украине. Память — это поле битвы сегодня на Украине, поэтому эта выставка имеет и политический акцент», — говорит он.

О том, что дискриминация цыганского населения на сегодняшней Украине продолжается, говорили многие выступавшие. Например, представитель немецкого Фонда Розы Люксембург сообщила:

«На современном этапе развития украинского общества ксенофобия охватила практически все сферы нашей жизни, — заявила эксперт. — И мне хотелось бы, чтобы тема геноцида цыган не была привязана только к прошлому. Ромы — это люди, которые живут среди нас и имеют равные с нами права. Но за последние полтора года в нашей стране было совершено не менее десятка нападений на лагеря ромов, как минимум три из которых закончились жертвами среди цыган. И самое главное, что ни одно из этих нападений не было квалифицировано как проявление расовой нетерпимости, в лучшем случае их квалифицировали как хулиганство. Иначе говоря, украинские власти смотрели на эти нападения сквозь пальцы. Поэтому наша выставка — не столько о прошлом, сколько о настоящем и о будущем. Именно поэтому один из лозунгов выставки — «Помните, чтобы противостоять».

Напомним, в апреле 2018 года ультраправые из группировки С14 разгромили и сожгли расположенный на Лысой горе цыганский лагерь, изгнав оттуда его жителей. Их палатки и личные вещи сгорели, а нацисты пообещали провести новые погромы ромских лагерей. Ранее нападения на ромов происходили в других киевских районах: на Оболони, в Березняках, Южной Борщаговке и возле Харьковского массива. Их участники также не понесли ни малейшего наказания.

Полиция, которая приезжала после погрома палаточного лагеря в районе оболонского озера Опечень, даже не стала составлять протокол. Хотя нацисты украли у цыган бензиновые генераторы, ноутбуки и другие ценные вещи, а также открыто хвастались своими действиями в Интернете. Столь же безнаказанными были и антицыганские выступления в западных регионах в 2017-2018 годах в Закарпатье, на Львовщине, в Полтаве и на Буковине.

Погром в одесском селе Лощиновка, вспыхнувший в 2017 году из-за надуманных обвинений, получил общенациональный резонанс. Однако ультраправые организации и целый ряд федеральных украинских политиков и экспертов публично выступили в поддержку нападений. Выставка «Отверженный геноцид» пройдет в Музее истории Украины с 30 сентября по 13 октября, затем организаторы намерены провезти ее по разным городам страны и показать в основных европейских столицах.