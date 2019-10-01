Сирия, 1 октября. Боевики ИГИЛ1* вымогают деньги у работников больницы в Дейр-эз-Зоре. Эрдоган намерен без помощи международной коалиции создать «безопасную зону» на востоке Сирии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с радикалами альянса «Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

«Исламское государство1»: вымогает деньги у сотрудников медицинского центра в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обмениваются ударами с сирийской армией на юге Идлиба.

«Бригида Султана Мурада»: открыла огонь по поселкам на севере Алеппо из тяжелой артиллерии по местам предполагаемых опорным пунктов боевиков SDF.

Курды: обмениваются ударами с протурецкими боевиками в районе деревни Шерева на севере Алеппо.

Провинция Алеппо

По сообщению источников, турецкая армия совместно с протурецкими боевиками из группировки «Бригада Султана Мурада» нанесли удар из средней и тяжелой артиллерии ряд населенных пунктов в кантоне Африн по местам предполагаемых опорных пунктов курдских боевиков «Демократических сил Сирии», о чем сообщает новостной портал Halab Today TV. Источник также сообщает, что неизвестный ракетный снаряд приземлился в жилых кварталах Африна рядом с госпиталем Шаафа, пострадал один прохожий. По информации источника в сети Twitter Not Woofers, стороны обмениваются ударами в районе деревень Бина и Акиба поблизости от занятого курдами поселка Шерава. Турецкие военнослужащие открыли огонь по курдским линиям обороны из тяжелой артиллерии.

Провинция Дейр-эз-Зор

Четверо боевиков, связанных с «Исламским государством» проникли в больницу в городе Шхиль, который находится под контролем боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) и потребовали у персонала больницы денег. Двумя днями назад неизвестные бросили перед больницей саван с записки с угрозами смерти персоналу, если они не выплатят налог («закят») «Исламского государству», о чем сообщает на своем Twitter-канале Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR). Ранее сообщалось, что террористы требовали денег у сирийских граждан, рассылая сообщения с угрозами на их мобильные телефоны. Также стало известно, что радикалы ведут преследование тех боевиков, которые пошли на примирение с курдами. Списки с именами «отступников» джихадисты прикрепили к дверям мечетей. Курдские боевики, на территории которых собственно террористы и собирают дань с жителей, пока бездействуют.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) нанесла удары по позициям джихадистов в южных районах Идлиба и разрушила укрепления радикалов в районе поселка Хубейт, как сообщает портал Step News Agency. Правительственные силы также нанесли удар в окрестностях городов Кафр-Саджна, Кафр-Набель и Маарет-Хурма.

Согласно информации портала Al Masdar, САА рассматривает возможность нового наступления в Идлибе после нескольких дней активных боев с джихадистами «Тахрир аш-Шам» вблизи демилитаризованной зоны. По словам военного источника, терпение сирийской армии истощается после серии нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков. Хотя армия и отреагировала на нарушение временного перемирия, но не начала никакой штурмовой операции против «Тахрир аш-Шам» и их союзников. Кроме того, боевики препятствуют выходу населения из провинции через гуманитарный переход «Абу-Духур» уже 18 дней. Военные призвали боевиков открыть проход к гуманитарному переходу и прекратить преследование жителей, пытающихся покинуть их районы оккупации.

Провинция Ракка

Как сообщает новостное агентство ТАСС, Турция намерена в одиночку создать на северо-востоке Сирии «безопасную зону». Анкару не устроил согласованные ранее с SDF и международной коалицией формат патрулируемой совместно зоны на севере провинций Ракка и Хасака. Первый патруль был проведен 8 сентября, однако уже сегодня президент Турции Реджеп Эрдоган в своем заявлении к парламенту заявил, что на востоке Евфрата Турция не достигла желаемого результата. Президент, также подчеркнул в заявлении, что ввод турецкой армии на территории соседней Сирии было предпринят только для предотвращения угрозы безопасности и создание гуманитарного коридора. В своем обращении президент подчеркнул, что Турция более не намерена бесконечно содержать миллионы беженцев из Сирии и все они должны в итоге добровольно вернуться на родину. Для возвращения сирийцев на родину Анкара и готова создать в Сирии безопасные благоприятные условия на востоке. Однако военные эксперты склонны считать, что под видом заботы о безопасности Турция проведет широкомасштабную операцию против курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF). Для Анкары стоит безусловный знак равенства между SDF и «Рабочей партией Курдистана», признанной в Турции террористической и планомерно истребляемой на территориях двух соседних государств. Подчас вместе с мирными жителями, как это происходит на севере Ирака.

1 Организация запрещена на территории РФ.