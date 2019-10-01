Гендиректора «Дождя» вызвали на повторный допрос в СК

Москва, 1 октября. Следственный комитет РФ направил генеральному директору телеканала «Дождь» Наталье Синдеевой повестку о вызове на допрос. Об этом глава телеканала сообщила на своей странице в Facebook.

Синдеева опубликовала в социальной сети повестку, согласно которой она должна явиться на допрос в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ 2 октября.

Гендиректора телеканала «Дождь» допросят в качестве свидетеля. Документ подписан старшим следователем по особо важным делам Рустамом Габдулиным. Он возглавляет следственную группу по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Ранее Синдееву уже вызывали на допрос в качестве свидетеля, допрос 2 октября будет повторным.

Телеканал «Дождь» финансируется зарубежными организациями: Европейской комиссией и зарегистрированным в Британии фондом Sreda Foundation. Они ежегодно перечисляют российскому либеральному каналу средства. При этом в 2015 году, в преддверии вступления в силу новой редакции закона о СМИ, Синдеева уверяла, что «Дождь» якобы не финансируется из-за рубежа.

Телеканал «Дождь» неоднократно уличали в публикации фейков и манипуляции общественным сознанием. СМИ не гнушается попытками дискредитировать органы власти России. В мае 2019 года Федеральное агентство новостей представило Классификатор СМИ. Телеканал «Дождь» был внесен в список антироссийских средств массовой информации.