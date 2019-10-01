Тбилиси и Батуми теряют туристов из-за разрыва отношений с Россией

Тбилиси, 1 октября. Грузия продолжает стремительно терять туристов из-за разрыва отношений с Россией. Как рассказала заместитель генерального менеджера компании TAV-Georgia Теа Закарадзе, пассажиропоток аэропорта Тбилиси сократился на 17% после прекращения авиасообщения с Россией, а пассажиропоток Батуми — на 12%.

«Впервые за последние 10 лет у нас плохая статистка пассажиропотока. Такое сокращение пассажиропотока, конечно же, напрямую связано с запретом полетов из России», — отметила она, комментируя ситуацию Общественному телевидению Грузии.

Закарадзе надеется, что Москва и Тбилиси в конечном итоге смогут преодолеть разногласия, и авиасообщение между двумя странами возобновится. Отметим, что на днях министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона ожидает от Грузии реальных шагов по нормализации отношения.

В конце августа президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала условия восстановления отношений. По ее словам, это произойдет лишь тогда, когда Москва «изменит позицию по отношению к своему маленькому соседу».

Грузинская оппозиция в июне организовала массовые беспорядки в столице и сорвала выступление российской делегации на сессии Международной ассамблеи православия. Формальным поводом для возмущения послужило то, что открывающий заседание депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии. В итоге работа ассамблеи была прекращена, а российская делегация была вынуждена покинуть страну.

После этого президент РФ Владимир Путин распорядился приостановить авиасообщение с Грузией в интересах безопасности россиян. Отметим, что ряд грузинских отелей уже потребовали от властей компенсировать им убытки, понесенные в результате оттока российских туристов.