Стала известна причина эвакуации людей из Госдумы

Москва, 1 октября. В Госдуме проходит учебная эвакуация. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил источник в аппарате нижней палаты парламента.

Ранее появились сообщения об эвакуации в Госдуме. Как оказалось, тревога была учебной.

«Просим покинуть помещение, взять документы и выйти на улицу, — звучит голос из громкоговорителей в нижней палате парламента. — Принимаются меры по восстановлению нормального функционирования здания».

Людей внутри здания предупредили, что лифты отключены. Всех находящихся в здании просят соблюдать спокойствие.

«Точное количество эвакуируемых назвать сложно, но их не так много, так как сейчас идет региональная неделя», — отметил собеседник ФАН.

Напомним, 1 октября вступили в силу новые правила противопожарного режима. В кинотеатрах теперь будет транслироваться информация о правилах безопасного поведения, а также путях эвакуации, отметили ранее в МЧС.