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Украина подписала «формулу Штайнмайера»

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Украина подписала «формулу Штайнмайера»

Минск, 1 октября. Представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма подписал «формулу Штайнмайера», сообщила пресса со ссылкой на источник.

Документ, согласованный ранее советниками глав «нормандской четверки», был подписан на заседании контактной группы, сообщил источник ТАСС.

Первоначально предполагалась, что «формула Штайнмайера», представляющая из себя механизм предоставления особого статуса Донбассу, будет подписана на встрече 18 сентября. Однако в последний момент украинская сторона отказалась согласовывать документ.

Гражданская война развернулась на Юго-Востоке Украины в 2014 году. После государственного переворота в стране жители Луганской и Донецкой областей отказались подчиняться новому руководству и объявили о создании ЛНР и ДНР. В ответ Киев начал военную операцию против республик Донбасса.

Урегулировать внутриукраинский конфликт пытаются на различных международных площадках, в том числе в Минске. Стороны подписали ряд соглашений о перемирии, но Киев, как заявляет ДНР и ЛНР, неоднократно нарушал режим прекращения огня.

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Источник: ТАСС
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