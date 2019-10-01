Главные новости 1 октября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 1 октября.

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов ранее обещал, что актриса выступит на телевидении до конца сентября. Заворотнюк сдержит обещание и даст интервью на телевидении.

Источники в дипломатических кругах утверждают, что Киев на словах подтвердил готовность подписать «формулу Штайнмайера». Киев согласился на подписание «формулы Штайнмайера», пишут СМИ.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в ряды ВС РФ. Документ опубликовала пресс-служба Кремля. Путин подписал указ об осеннем призыве в российскую армию.

Стало известно, кто погасил долг Фриске перед «Русфондом». Долг Фриске перед «Русфондом» погасили родители певицы и Дмитрий Шепелев.

Евгений Шалашников, штурмовавший Берлин и оставивший надпись на Рейхстаге, скончался в Туле. Умер оставивший надпись на Рейхстаге участник штурма Берлина.

В Нигерии обнаружили «фабрику суррогатного материнства». «Фабрику по производству людей» обнаружили в Нигерии.

Минобороны РФ объявило о начале военного призыва; до 31 декабря в армию будут призваны 132 тысячи человек. Осенний призыв стартовал в России.

Депутат Госдумы Федоров считает, что курировавший Навального агент Госдепа подставился, посетив штаб «ФБК». Агент ЦРУ Секстон крупно подставился визитом в офис «ФБК», считает депутат Федоров.

Певец Сергей Лазарев рассказал, как Влад Топалов негативно высказывался о нем. Лазарев раскрыл причины конфликта с Топаловым.

Победительница конкурса «Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке. Мисс Украина отказалась давать интервью на украинском языке.