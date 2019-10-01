Кандидатуру Глазьева утвердили на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК

Ереван, 1 октября. Кандидатуру советника президента России Сергея Глазьева утвердили на должность министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, сообщили в пресс-службе ЕЭК.

В Ереване завершилось заседание Высшего Евразийского экономического совета. После этого журналисты поинтересовались, была ли утверждена кандидатура Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК.

«Да», — приводит слова источника ТАСС.

В августе этого года пресс-служба ЕЭК сообщала, что на смену министру по интеграции и макроэкономике Татьяне Валовой придет Глазьев. Кандидатура советника президента России была одобрена главами правительств ЕАЭС и представлена на утверждение глав государств Евразийского союза на октябрьском заседании в Ереване.

Валовая месяц назад возглавила штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Женеве, заняв должность датчанина Михаэля Меллера.

На заседание Высшего евразийского экономического совета в Ереван прилетел президент РФ Владимир Путин. Глава России заявил, что странам ЕАЭС необходимо совершенствовать координацию для устранения барьеров во взаимной торговле.