Антироссийские санкции стали ответом Вашингтона на усиление Москвы, заявил эксперт

Политический аналитик Владимир Брутер выразил уверенность, что США никогда не прекратят оказывать санкционное давление на Россию.

Ранее в МИД РФ заявили, что санкции, введенные правительством США в отношении двух граждан РФ, не останутся без ответа. Так департамент информации и печати внешнеполитического ведомства страны прокомментировал действия американской администрации.

«Как и раньше, антироссийский выпад не останется без ответа. <...> Одновременно призываем американских политиков прекратить бестолковые игры в санкции, результат которых равен нулю, и вернуться на позиции здравого смысла», — сообщили в МИД.

Комментируя введенное в отношении двух россиян давление, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «санкции США в отношении России будут вводиться всегда».

«Они (санкции. — Прим. ФАН) никогда не будут остановлены. Введение дополнительного давления через какое-то отведенное на это время всегда будет оставаться элементом американской внутренней и внешней политики. США не могут показать, что претензии к России закончились, а если они не закончились, то рестрикции нужно усиливать хотя бы символически, как это сейчас и происходит. Поэтому США будут вводить санкции постоянно, это будет происходить раз в два или три месяца. При этом они не будут драконовскими, но обязательно будут демонстрировать американские намерения по отношению к России. Соединенным Штатам выгодно интроспективно вводить новое давление», — поясняет эксперт.

Примечательно, под ограничительные меры на этот раз попали произвольно выбранные россияне, гражданка Тайваня и коммерческие организации, зарегистрированные на Сейшельских островах, а также в Чехии и ряде других стран. При этом у российских дипломатов особое недоумение вызвало попадание самолетов и яхт под санкции «за вмешательство в выборы».

«Что же касается российского ответа, то сегодняшнее интервью Сергея Рябкова (заместитель министра иностранных дел России. — Прим. ФАН), в котором он говорит о том, что мы все равно будем настроены конструктивно вне зависимости от того, что делает Вашингтон, показывает российскую гипреконструктивность. Но США это не убеждает, Вашингтон будет иметь дело с Россией тогда и только тогда, когда он твердо сможет показать своему истеблишменту, своим избирателям, что Россия идет на невыгодные для себя соглашения», — продолжает Брутер.

И пока США таким образом представляют ситуацию, все заключаемые между странами соглашения будут инициироваться только Российской Федерацией, Москва должна быть к этому готова.

«Причем нужно понимать, что санкции против нашей страны уже давно перестали быть каким-то ответом на действия РФ. Они с самого начала были некой демонстрацией, но вопрос в том, что, поскольку Россия не соглашается на американские условия, Вашингтон должен показывать, что он продолжает бороться с той ролью, которую Россия играет в мире», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, власти США объяснили расширение санкционного списка якобы имевшим место вмешательством в промежуточные выборы в США в прошлом году. Американское министерство финансов утверждает, что люди и организации, которых коснулись санкции, были связаны с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Стоит отметить, что проведенное в самих же США «расследование» относительно «российского вмешательства» закончилось полным провалом.

Так, бывший специальный прокурор США Роберт Мюллер на протяжении двух лет пытался доказать, что Россия «вмешивалась» в выборы 2016 года, однако масштабное расследование, стоившее налогоплательщикам США более 30 миллионов долларов, ничем не завершилось. При этом адвокаты российской компании «Конкорд», которую Мюллер обвинял во «вмешательстве», сумели доказать, что спецпрокурор и его подручные не стеснялись фабриковать доказательства, чтобы хоть как-то усилить свою позицию обвинения. Однако сейчас все «аргументы» обвинения полностью исчерпаны, и в суде прокурорам предъявить нечего.