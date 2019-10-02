Украина «вмешивалась» в американские выборы. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

Правительство США превращается в шоу «За стеклом», конгрессмены требуют от Трампа публиковать все его разговоры. Выяснилось, что Украина вмешивалась в выборы США. Подробнее журналист Александр Малькевич расскажет в программе «Слово на свободе».

Правительство США превращается в шоу «За стеклом»

Тот ящик Пандоры, который открыл президент Америки Дональд Трамп, уже сейчас приводит к тектоническим изменениям, которые еще предстоит осознать. Президент США Дональд Трамп заявил, что скандал вокруг его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским может привести к тому, что американские лидеры вообще не смогут разговаривать с зарубежными коллегами. Об этом Трамп написал в Twitter: «Если даже этот идеальный телефонный разговор с президентом Украины не считается подобающим, то тогда по сути это будет означать, что будущим президентам США вообще нельзя будет разговаривать с иностранными лидерами», — заявил он.

В тоже время публикация разговора стала публичным унижением Зеленского, он заявил, что не давал разрешение на публикацию.

Демократы вообще потребовали, чтобы Трамп опубликовал все стенограммы разговоров с Путиным. И ящик Пандоры здесь заключается в том, что теперь и республиканцы включились в эту игру и намекнули, что неплохо было бы опубликовать и разговоры Обамы, и мы, таким образом, можем прийти к политическому шоу «За стеклом».

Россия снова виновата в главных скандалах США

Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси считает, что Россия причастна к скандалу вокруг телефонного разговора президентов США и Украины. Такое предположение Пелоси сделала в пятницу в эфире телеканала MSNBC. «Общественность встревожена тем, что президент США Дональд Трамп использовал деньги налогоплательщиков, чтобы в своих политических интересах заниматься грязными делами», — заявила она.

В то же время конгрессмены тратят деньги налогоплательщиков ежегодно, чтобы доказать какой Трамп негодяй, но такие растраты их не смущают.

Оказалось, что Украина вмешивалась в американские выборы

На днях выяснилось страшное. Один из американских околополитических пабликов под названием «I Love America» с аудиторией больше миллиона, базируется на Украине. В сети опубликовали «разоблачение» украинского вмешательства в американские выборы. Примечательно, что это не единственная подобная страница. Есть паблики о религии и животных, все они ведутся украинцами и усилено продвигают Трампа.

Центр реагирования по вмешательству в выборы может заработать в США

Американские конгресмены работают на износ и вот они внесли очередной законопроект, в котором предлагается создать центр реагирования на враждебные зарубежные операции по оказанию влияния, который будет противостоять «действиям» России, Ирана, Китая и Северной Кореи. По словам одного из авторов инициативы, Россия представляет угрозу и попытается вмешаться в выборы 2020 года. Соответствующий законопроект в конгресс США внесла кандидат в президенты США от Демократической партии сенатор Эми Клобушар. По ее мнению, создание центра поможет разведке «лучше защищать американскую демократию».

Американцы разоблачили нового советника президента США по национальной безопасности

Не так давно в отставку был отправлен Джон Болтон — теперь уже бывший советник президента США по национальной безопасности. Появился новый — Роберт О’Брайен — специалист по освобождению заложников. Не успел он приступить к работе, как тут же его уже разоблачили.

Оказывается, он посещал белый и крайне консервативный африканский университет в ЮАР, когда там еще был режим апартеида. Бесстыдное и неподобающее поведение!

Министр Канады Джастин Трюдо безостановочно извиняется за блэкфейс

Тему неподобающего поведения продолжат премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Журнал «Time» опубликовал его фотографию 2001 года. На этом изображении Трюдо темнокожий в костюме Аладдина, тогда он работал учителем в элитной академии Ванкувера. Студенты устроили тематическую вечеринку «Арабская ночь».

18 лет эта фотография лежала на полке, но некий бизнесмен Майкл Адамсон ,который тоже имел отношение к школе, фотографию обнаружил случайно и решил, что общественность должна знать об этом ужасном поступке. После волны хейта в прямом эфире на борту своего «джета» он извинился за расизм 18-летней давности. «Я не должен был так делать, я очень сожалею», — повторил он не менее пяти раз и сразу признался, что подобным занимался и в средней школе, на шоу талантов наносил темный грим.

Facebook, WhatsApp и Instagram предоставят переписку пользователей Великобритании

Для тех, кто еще не осознал, что наши гаджеты несут опасность. В октябре Великобритания и США собираются подписать соглашение, которое обяжет американские соцсети предоставлять переписку пользователей по требованию правоохранительных органов Великобритании. Подразумевается, что в США и так с этим нет проблем. Эти правила коснутся Facebook и WhatsApp, а также директа Instagram.

Предполагается, что соглашение будет распространятся на пользователей, которых подозревают в тяжких преступлениях, таких как терроризм или сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних. По условиям соглашения Вашингтон не будет проводить расследования в отношении британских подданных, ровно как и Лондон в отношении американцев. Также отмечается, что власти США не смогут использовать данные, полученные от британских компаний, в делах, в рамках которых наказанием может стать смертная казнь.

В результате получается, что США и Великобритания договорились изымать переписку из соцсетей, но это не будет касаться ни американцев, ни британцев. Но кого же коснется? Правильно! Всех остальных.

Курить на балконах можно, если осторожно

26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий. При этом в министерстве пояснили, что с 1 октября запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц.

Постановление вызвало волну негодования россиян, после чего выяснилось, что в итоге штрафовать будут, только если это курение вызовет пожар, но почему власти не сказали об этом сразу? «Курить на балконе можно, если это не создает угрозу возникновения пожара», — добавили в МЧС. Получается, что закон приняли и решили, что люди сами все поймут без разъяснений.