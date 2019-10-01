Forbes назвал имя богатейшего человека в США

Киев, 1 октября. Основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос снова возглавил список 400 богатейших американцев по версии журнала Forbes.

Его состояние за год сократилось со 160 млрд до 114 млрд долларов, что объясняется бракоразводным процессом с его женой Маккензи, которая получила четвертую часть доли бывшего мужа в Amazon, став обладательницей состояния в 37 млрд долларов. Однако это не помешало Безосу сохранить титул богатейшего американца.

Отметим, что Маккензи обещала отдать половину состояния на благотворительность. Джефф Безос прокомментировал это решение, заявив, что гордится поступком бывшей супруги.

Amazon является одной из крупнейших технологических корпораций в мире. Компания начинала как интернет-магазин и со временем смогла диверсифицировать бизнес, запустив производство электронных книг, планшетов, смарт-колонок и прочих гаджетов. Сегодня Amazon лидирует в области электронной коммерции, облачных вычислений и обладает наибольшей рыночной капитализацией.

Ранее журнал Forbes составил рейтинг богатейших семей России. Первую строчку, как и предыдущие четыре года, занял клан Гуцериевых. По оценке издания, суммарное состояние этой семьи снизилось за год с 5,97 миллиарда долларов — до 5,65 миллиарда. Михаил Гуцериев является основателем промышленно-финансовой группы «Сафмар». Часть финансовых активов группы принадлежит его сыну — Саиду Гуцериеву.