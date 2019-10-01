Комиссия ГД по вмешательству изучит материал ФАН о попытках США повлиять на выборы в РФ

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России может изучить публикацию Федерального агентства новостей о попытках США повлиять на результаты выборов в стране. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН сообщил депутат Юрий Синельщиков.

Ранее ФАН опубликовало материал, в котором говорится о главе службы безопасности посольства США в Москве, сотруднике ЦРУ Стивене Секстоне, проводившем этим летом тренинги в «Фонде борьбы с коррупцией» Алексея Навального на тему организации уличных акций.

«Я полагаю, что нет дыма без огня. Наверное, это материал, который надо расследовать, с ним надо разобраться. Я готов эту публикацию донести до сведения нашей комиссии», — заявил депутат.

Он пояснил, что решение о рассмотрении материала на заседании должно быть принято коллегиально.

«Я же не один определяю [повестку]. Что решит комиссия — не могу сказать, у нас у всех разные мнения», — отметил Синельщиков.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству напомнил, что публикация СМИ — это «повод для того, чтобы эти обстоятельства расследовать. Но совсем не повод для того, чтобы уже выдвигать обвинения».

«С одной стороны, очевидно, что финансирование есть, интересы США есть. Для меня это очевидно не столько как для юриста, сколько как для гражданина. Этого сами американцы не отрицают», — добавил Синельщиков.

Парламентарий уточнил, что ранее фамилия Секстон на заседаниях не звучала.

«У нас не фигурировала эта фамилия. Комиссия не выворачивает все публикации, весь Интернет. Мы в основном работаем с материалами, которые нам предоставляют правоохранители», — подытожил собеседник агентства.

Напомним, решение о создании комиссии было принято на внеочередном заседании Совета Госдумы 19 августа. В связи с наличием выявленных фактов вмешательства депутаты приступили к работе в конце лета, а соответствующее постановление нижняя палата парламента приняла 10 сентября.