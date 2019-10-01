ФАН пригласили на заседание комиссии ГД по вмешательству во внутренние дела РФ

Москва, 1 октября. Представитель Федерального агентства новостей посетит заседание комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России по приглашению заместителя председателя Николая Рыжака.

Депутат пригласил ФАН на заседание, отметив расследование агентства, в ходе которого выяснилось, что глава службы безопасности посольства США в Москве, сотрудник ЦРУ Стивен Секстон вел этим летом тренинги в так называемом «Фонде борьбы с коррупцией» Алексея Навального о том, как надо проводить уличные акции и противодействовать полиции.

«Это несомненно является фактом вмешательства США во внутренние дела России, тут другого комментария даже быть не может! — убежден Рыжак. — Это совершенно очевидный факт! Причем, это две одиозные фигуры, которые берут и занимаются совершенно определенными противоправными действиями. Это вопиющий факт, который совершенно определенно дает возможность нашей стране ставить вопрос о выдворении данного человека».

По мнению собеседника, ФАН действует в правильном направлении, выявляя факты иностранного вмешательства во внутренние дела России.

«Тут вы на верном пути, и другой трактовки быть не может! — не сомневается парламентарий. — У нас, в Государственной думе РФ, создана комиссия, которая вскрывает такие факты вмешательства, и, я думаю, что даже то, что вы мне озвучили в этом разговоре — а у ФАН, видимо, есть наработки и факты на этот счет — уже заслуживает того, чтобы комиссия — в которой я, кстати, тоже состою — изучила этот материал. Мы будем с этим разбираться. Мы как раз и призываем все общественные организации, всех активистов и всех, кому небезразлична судьба России. Это же напрямую касается вопросов государственной безопасности! И рады будем видеть вас на очередном заседании комиссии! Спасибо вам за гражданскую позицию. Не так часто такие материалы получаем. Благодарю вас!»

При этом, по мнению собеседника ФАН, зеркальная ситуация в самих США просто немыслима.

«Американцы бы просто его [дипломата, пойманного на обучении оппозиции] объявили персоной нон-грата и все — вопрос был бы быстро снят с повестки дня», — отметил Рыжак.

Напомним, что этим летом в России прошли акции протеста, не все из которых были согласованы с властями в соответствии с действующим законодательством. В связи с этим некоторые лица были задержаны. Кроме того, ряд лиц, позиционирующих себя как «оппозиционеров», допустили серьезные нарушения уголовного законодательства вне самих акций и также были задержаны и впоследствии осуждены.

ФАН ранее опубликовало расследование о вмешательстве во внутренние дела страны. Было установлено, что каждый эпизод столкновения с полицией, каждый несанкционированный митинг, каждый пикет в России — это звенья одной цепочки тщательно подготовленной операции.