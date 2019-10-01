Макрон рассказал о встрече с Сенцовым

Страсбург, 1 октября. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что встретился с Олегом Сенцовым перед заседанием Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге.

«Перед тем как прийти к вам, я был с Олегом Сенцовым. Он сегодня здесь, в Страсбурге», — сообщил президент Франции.

Макрон отметил, что освобождение Сенцова – это «результат продвижения», которым стал обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Президент Франции подчеркнул необходимость продолжения диалога между Москвой и Киевом.

Напомним, Олег Сенцов принимал участие в подготовке террористических актов на территории Крыма. Он был задержан российскими правоохранителями и в 2015 году приговорен к 20 годам колонии строгого режима. В родную страну Сенцов вернулся 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Ранее украинский военный во время конференции ОБСЕ в столице Украины признался, что доставил взрывчатку для осужденного за подготовку теракта в Крыму Сенцова.