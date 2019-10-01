СМИ сообщили, какие вопросы Дутерте хочет обсудить с Путиным в Москве

Манила, 1 октября. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что планирует обсудить с российским лидером Владимиром Путиным сотрудничество в сфере обороны и безопасности в ходе визита в РФ, который будет проходить с 1 по 5 октября.

По данным газеты Manila Bulletin, лидер Филиппин Родриго Дутерте планирует обсудить с главой РФ Владимиром Путиным сотрудничество Москвы и Манилы в сфере обороны и безопасности. Кроме того, Дутерте намерен встретиться с представителями российского бизнеса для привлечения инвестиций в экономику Филиппин.

Кроме того, в ходе визита Дутерте в Россию будет подписан ряд двусторонних соглашений в области культуры, здравоохранения и науки. 3 октября президент Филиппин встретится с Владимиром Путиным и лидерами Казахстана, Азербайджана и Иордании, а также примет участие в заседании Валдайского клуба в Сочи. Кроме того, Дутерте проведет ряд двусторонних встреч с иностранными коллегами. В ходе визита Дутерте в Сочи будут подписаны несколько важных соглашений, одно из которых касается правовых рамок для филиппинцев, работающих в России.

Напомним, Дутерте посетил Россию с официальным визитом в мае 2017 года. Однако президенту Филиппин пришлось сократить свой визит в РФ и вернуться в страну из-за вооруженных столкновений в провинции Минданао между военными и боевиками «Мауте», которые связаны с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.