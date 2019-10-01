Пушков оценил ответ Макрона на украинские и прибалтийские демарши

Москва, 1 октября. Член Совета Федерации России Алексей Пушков в микроблоге в Twitter назвал слова французского лидера Эммануэля Макрона о сохранении членства Москвы в Совете Европы ответом на украинские и прибалтийские демарши.

«Если прибалты, грузины и украинцы надеялись, что их бойкот нынешней сессии ПАСЕ будет иметь последствия, то они грубо просчитались», — оценил слова Макрона российский сенатор.

Французский президент Эммануэль Макрон во время обращения к делегатам на заседании ПАСЕ заявил, что полностью поддерживает продолжение работы РФ в Совете Европы и парламентской ассамблее. Он подчеркнул, что россияне принимали участие в создании «европейского гуманизма», который, по его словам, народу РФ близок. Макрон назвал Россию «фундаментально европейской страной», отметил телеканал «360».

Напомним, российскую делегацию в ПАСЕ в 2014 году лишили ряда прав из-за ситуации на Украине и Крыма. Москва заявила о невозможности работать в таких условиях и перестала направлять заявку в организацию на утверждение своих полномочий.

Летом участники сессии ПАСЕ утвердили резолюцию, которая полностью подтверждает полномочия российской делегации в организации, напомнил НСН.