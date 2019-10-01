Экс-депутат Рады предупредил о действиях Польши по отторжению украинских земель

Известный украинский политик, экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко предупредил об опасности нынешней политики Киева, которая может привести к окончательному распаду Украины.

«Польша реально занимается отторжением земель Украины в свою пользу», — предупреждает Журавко в своей заметке в Facebook, приводя данные из попавших в его руки секретных документов.

Свое мини-расследование Журавко прокомментировал Федеральному агентству новостей.

«Если (президент Украины Владимир) Зеленский не займется страной, быть беде, — делает последнее предупреждение Журавко. — Вместо этого Зеленский, пытаясь показать себя во внешней политике, в которой он ничего не смыслит, просто влез в чужую игру, которую ему по большому счету навязал (экс-президент Украины Петр) Порошенко. Если Зеленский немедленно не займется «Минском», не займется урегулированием в Донбассе, не начнет напрямую переговоры с ДНР и ЛНР, для Украины это закончится плачевно!»

Журавко напомнил о сепаратистских настроениях по всей Украине: и Польша, и Венгрия выдают свои паспорта украинским гражданам, есть проблемы и с другими национальными меньшинствами.

«Пора вспомнить, что Украина — это не (студия Зеленского) «Квартал 95», а человеческие судьбы. И, если он не одумается сегодня, завтра страна распадается, — предупреждает экс-депутат Рады. — Донецк потеряли по вине Порошенко, (экс-главы СНБО Александра) Турчинова и Майдана 2014 года. Крым никогда не вернуть, как бы ни Зеленский ни пыжился — никакими санкциями Россию не сломить. А вот ситуация, складывающаяся вокруг самой Украины, крайне опасна: нынешняя политика Киева может окончательно доконать страну. То, что происходит сегодня, это предвестник будущей катастрофы».

По мнению собеседника ФАН, сговор местных националистов с теми, кто хочет растащить Украину на части, крайне опасен.

«Опасность идет с Западной Украины, заигрывающей с Польшей, именно там, а не в Донбассе, засели настоящие сепаратисты, устроившие госпереворот, — утверждает Журавко. — Зеленскому пора прекратить заигрывать с националистами, «Порошенками», «Турчиновыми» и иже с ними, которые баламутят воду. Как бы в стране не открылся еще один фронт: документы показывают, что так называемые западные «партнеры» Киева спят и видят, как бы оттяпать побольше украинских земель, пока в стране бардак. Поэтому так опасна очередная «хотелка» Зеленского с продажей украинских земель иностранцам. Подобные решения как раз и разжигают сепаратистские настроения на Украине. Рекомендую Зеленскому не на рояле играть, а заниматься конкретными проблемами страны, иначе кровищи будет еще больше», — предупреждает Алексей Журавко.

Как сообщают украинские СМИ, 14 октября, может стать напряженным днем для киевской власти. Местные националисты готовятся к силовым акциям и протестам, которые приурочены к дню основания УПА1 (запрещена в РФ). При Порошенко это событие объявили праздником — Днем защитника Отечества.

1 Организация запрещена на территории РФ.