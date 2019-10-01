Порошенко проходит свидетелем во всех уголовных делах ГБР

Киев, 1 октября. Бывший президент Украины Петр Порошенко является фигурантом 12 уголовных дел, которые расследует Госбюро расследований, однако во всех них имеет статус свидетеля. Об этом во вторник заявил директор организации Роман Труба.

«На сегодня у нас расследуется 12 уголовных производств, в которых фигурирует экс-президент Петр Порошенко. Во всех этих делах его процессуальный статус — это свидетель», — пояснил он телеканалу «1+1».

Ранее сообщалось, что Порошенко подозревается в превышении полномочий, отмывании средств и госизмене. В последнем случае речь идет о приказе отправить в российские воды три военных корабля и использовании их задержания как повод для введения военного положения.

Политологи полагают, что Порошенко надеялся таким образом сорвать президентские выборы, на которых он имел слабые шансы на переизбрание, однако западные партнеры Украины воспротивились, и ему пришлось отменить военное положение через месяц.

Во вторник Порошенко должен был явиться на допрос и дать показания с использованием детектора лжи, однако политик так и не пришел. Позже адвокат экс-президента сообщил украинским СМИ, что тот якобы не получал уведомлений о назначенном на 1 октября допросе. Примечательно, что ранее Порошенко заявлял, что готов к допросу с полиграфом, но только при условии, что он будет проходить в эфире подконтрольного ему телеканала «Прямой», а не в кабинете ГБР.