ВОЗ сообщила о снижении потребления алкоголя в России

Женева, 1 октября. Всемирная организация здравоохранения констатировала снижение потребления алкоголя в России.

Согласно отчету ВОЗ, общее потребление алкоголя на душу населения в РФ с 2003 года снизилось к 2016 году на 43%. Зарегистрированное употребление спиртного снизилось на 40%, а незарегистрированное — на 48%. Эксперты организации полагают, что это связано с тем, что с 2003 года в РФ реализуется комплекс мер по контролю рынка алкоголя.

Закономерно, что снижение потребления алкоголя привело к росту средней продолжительности жизни в России и снижению смертности. Так, в период с 2003 по 2018 год смертность сократилась на 39% у мужчин и 36% у женщин. В ВОЗ подчеркнули, что особенно снизилось число смертей, связанных с употреблением спиртного.

Ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что за последние 20 лет средняя продолжительность жизни россиян увеличилась на 7,7 года, а потребление табака и спиртного в стране снизилось на четверть. В конце сентября депутаты Госдумы выдвинули инициативу о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах. Как отмечает телеканал RT, в правительстве эту инициативу поддержали «концептуально».