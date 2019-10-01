Пенсионеров из Подмосковья будут бесплатно доставлять в больницы для обследования

Москва, 1 октября. Пенсионеров из отдаленных деревень и сел Московской области будут бесплатно доставлять в больницы и поликлиники для проведения обследования. Для этого власти региона закупили 54 машины с оборудованием.

Программа «Активное долголетие» реализуется в рамках национального проекта «Демография». С 1 января пожилые люди смогут бесплатно добраться до медицинских учреждений на специализированных машинах марки «Луидор».

Для комфортной доставки пенсионеров в больницы 16 машин оснащены специальными подъемниками для колясочников. На них будут работать специальные бригады, в состав которых входят водитель, специалист по социальной работе и медицинский работник, сообщает телеканал «360».

«Мы будем извещать и, наверное, все-таки установим определенное время для каждого и по возможности будем заезжать, потому что это граждане старшего возраста и куда-то передвигаться им будет трудно», — отметила директор комплексного центра социального обслуживания и реабилитации Лидия Головушкина.

В Подмосковье проживают около 2 млн пенсионеров, из них 200 тысяч — в отдаленной сельской местности. Несмотря на то, что программа будет запущена с начала следующего года, часть бригад уже получили ключи от новых машин.

Ранее в Подмосковье в рамках проекта «Активное долголетие» прошел фестиваль йоги. Для людей старшего возраста провели мастер-классы по йоге и физкультуре.