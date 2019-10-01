Поклонская назвала неэтичным использование Греты Тунберг в интересах взрослых

Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская заявила о неэтичности и недопустимости использования в своих целях и травмирования ребенка, коим, по сути, еще является так называемая шведская экоактивистка Грета Тунберг, — особенно на международных площадках.

Заместитель председателя комитета ГД РФ по международным делам прокомментировала для Федерального агентства новостей недавнее выступление школьницы из Скандинавии на саммите Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. И у нее вызвала удивление бурная реакция взрослых политиков на слова Тунберг.

«Все слушали ребенка, которого банально продолжают использовать для зрелища и привлечения внимания, и делали вид, что до этого об экологической проблеме ничего не было известно в мире», — отметила Поклонская.

Теперь, может быть, на примере Тунберг будут приглашать и других детей и с таким же неподдельным и восторженным интересом слушать их на аналогичных площадках ООН по укреплению международного мира и безопасности или по правам человека, задалась вопросом депутат. Например, детей из стран, где благополучно были реализованы цветные революции и сегодня подбрасываются дрова в огонь гражданской войны, предположила собеседница ФАН.

«Полагаю, удел взрослых — защищать детей от использования их в каких-либо политических (а тем более провокационных) целях, а также беречь их психику от негативной информации, — подчеркнула член фракции «Единой России». — Использовать и травмировать ребенка, особенно на международных площадках, — неэтично и недопустимо».

16-летняя шведка выступила на саммите ООН и обвинила мировые державы в том, что их правительства пустословят, игнорируют имеющиеся климатические проблемы и тем самым предают будущие поколения. Эмоциональная речь Тунберг вызвала сарказм у президента США Дональда Трампа, который порадовался за девочку, предвкушающую «светлое и замечательное будущее».

Примечательно, что Грету уже пригласили выступить с речью в нижней палате российского парламента — такое предложение внес коллега Поклонской Василий Власов, представляющий в Госдуме ЛДПР.