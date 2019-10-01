Страны ЕАЭС подписали с Сингапуром соглашение о зоне свободной торговли

Ереван, 1 октября. Главы государств ЕАЭС и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун подписали соглашение о зоне свободной торговли, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Стороны поставили подписи в документе на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Сингапур уже вторая страна наряду с Вьетнамом, с которой у нашего союза будет соответствующее соглашение», — сказал Токаев.

Президент Казахстана также назвал развитие торгово-экономического сотрудничества с Ираном важным вопросом. Он напомнил, что временное соглашение о свободной торговле с Ираном начнет действовать 27 октября.

На встрече лидеры стран ЕАЭС также утвердили концепцию общего финансового рынка. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, документ заложит основу «для обеспечения свободного движения капитала и услуг».