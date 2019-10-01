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Премьер-министр Японии верит в успех пилотного тура на южные Курилы

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Премьер-министр Японии верит в успех пилотного тура на южные Курилы

Токио, 1 октября. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уверен, что пилотный тур на южные Курильские острова пройдет успешно. Об этом он рассказал на встрече со своим неофициальным советником в российско-японских отношениях Мунэо Судзуки.

Японские СМИ сообщили, что японские туристы отправятся на юг Курил 11-16 октября. В пилотном туре примет участие около 50 человек. Для них заранее приготовили экскурсионную программу, в которую входит посещение главных достопримечательностей островов Кунашир и Итуруп.

15 августа Ростуризм заявил, что планирует организовать постоянные туры для японцев на Курилы в следующем году. По мнению агентства, эта программа поможет увеличить взаимный турпоток между Россией и Японией до 440 тыс. человек.

Это не первый совместный проект России и Японии. Помимо туристов, на южную часть Курильских островов также отправятся специалисты по утилизации мусора. А в будущем страны планируют сотрудничать еще по нескольким направлениям: аквакультура, тепличные хозяйства и ветроэнергетика.

Напомним, что России принадлежат острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые относятся к южной группе Курил. Все остальные входят в состав Японии.

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