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ГБР Украины изъяло секретные документы об инциденте в Керченском проливе

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ГБР Украины изъяло секретные документы об инциденте в Керченском проливе

Киев, 1 октября. Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины изъяли секретные документы в офисе президента Владимира Зеленского по делу экс-главы страны Петра Порошенко, заявил директор ГБР Роман Труба.

Документы были изъяты по делу о провокации ВМСУ в Керченском проливе. Секретные бумаги были получены не только из офиса президента, но и из других государственных структур.

«У нас уже проведены все изъятия, — подтвердил Труба в эфире телеканала «1+1», — и сейчас на основании этих документов проводится экспертиза, которая изучает эти документы, анализирует и даст ответы на все вопросы».

Документы должны пролить свет на провокацию в Керченском проливе, которую украинские военные совершили в ноябре прошлого года. В результате незаконного пересечения российской границы были задержаны 24 украинских моряка. Среди них оказались двое сотрудников Службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией.

ГБР Украины изъяло секретные документы об инциденте в Керченском проливе

Позднее глава Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак подтвердил, что провокация в Керченском проливе была организована Порошенко в ходе предвыборной борьбы.

Напомним, на Украине Порошенко является фигурантом сразу нескольких дел, в частности бывшего президента подозревают государственной измене, а также попытке свержения конституционного строя и превышении власти.

Ранее Труба сообщил, что Порошенко является фигурантом 12 уголовных дел, которые расследует Госбюро расследований, однако во всех них имеет статус свидетеля. 

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Источник: Телеканал «1+1»
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