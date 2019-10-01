Путин рассказал о расширении географии сотрудничества ЕАЭС

Ереван, 1 октября. Евразийский экономический союз ведет переговоры о расширении сотрудничества с 13 странами. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.

Российский лидер отметил, что в настоящее время ЕАЭС ведет переговоры о сотрудничестве с 13 странами. Кроме того, более 20 международных структур и организаций выражают заинтересованность в сотрудничестве с ЕАЭС.

«География контактов нашего союза постоянно расширяется, объединение ведет предметные переговоры о сотрудничестве с 13 странами и более чем 20 международными структурами и организациями», — сказал Путин.

Глава государства также добавил, что в настоящее время вопрос о сотрудничестве с ЕАЭС ведут власти Сербии, Израиля и Египта. Кроме того, в ближайшее время начнутся переговоры о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индией.

«Вскоре стартуют аналогичные переговоры по зоне свободной торговли с Индией с ее колоссальным, огромным рынком», — сказал Путин.

Российский лидер также напомнил, что в данный момент Индия является лидером по темпам экономического роста.

Владимир Путин отметил, что страны ЕАЭС должны осуществлять работу, направленную на укрепление сотрудничества с зарубежными партнерами, а также приветствовал участие в заседании президентов Молдавии, Ирана и премьер-министра Сингапура.

Президент РФ напомнил, что в конце октября начнет действовать временное соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим сообществом и Ираном.

Напомним, 1 октября в столице Армении стартовало заседание Высшего евразийского экономического совета. В мероприятии принимает участие президент России Владимир Путин, белорусский лидер Александр Лукашенко, а также президенты Казахстана, Армении и Киргизии. Во время встречи лидеры стран ЕАЭС обсудят развитие интеграционных процессов, а также ключевые направления макроэкономической политики на 2020 год.