Минфин РФ намерен ужесточить налоговые правила для состоятельных россиян

Москва, 1 октября. Министерство финансов России планирует ужесточить налоговое законодательство в отношении богатых россиян.

Российские власти хотят обязать предпринимателей платить налоги, если они провели в стране 90 дней в году, имеют здесь собственный дом и бизнес. Соответствующая инициатива содержится в проекте бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Отметим, что в настоящее время бизнесмены, которые проводят в России менее 183 дней, могут не отчитываться за иностранные активы и не платить налог с нераспределенной прибыли. Минфин же хочет ликвидировать эту лазейку.

Партнер компании Taxology Михаил Успенский считает предлагаемую Минфином меру справедливой, поскольку даже при длительном отсутствии предпринимателя в России все равно остаются его семья и бизнес. С другой стороны, это может привести к ситуации, когда с одного и того же гражданина будут требовать налоги разные страны, отмечает «Царьград».

Напомним, что 23 сентября в России вступили в силу новые правила расчета транспортного налога. Основные изменения коснулись дорогих автомобилей, стоимость которых превышает 3 миллиона рублей. Для них действует увеличенная ставка, которая отразится на расчете налога за 2018 год.

Кроме того, теперь действует единый повышающий коэффициент 1,1 для автомобилей стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей и не старше трех лет. Раньше для этого типа транспортных средств применялись ставки 1,3 и 1,5.