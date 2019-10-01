Эрдоган заявил, что Турция будет сама создавать зону безопасности в Сирии

Анкара, 1 октября. Турецкие власти намерены действовать самостоятельно в вопросе создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте.

По его словам, Анкаре не удалось достигнуть желаемых результатов, поэтому Турция будет самостоятельно заниматься вопросом создания зоны безопасности.

«У нас больше нет ни единого дня, который мы могли бы упустить. Теперь у нас нет другого выбора, кроме как идти по собственному пути», — сказал турецкий лидер, трансляцию его выступления вел NTV.

Эрдоган заявил, что единственная причина вмешательства Турции в Сирию — предотвращение угрозы безопасности и создание гуманитарного коридора. По его словам, Анкара выступает за безопасный мир для граждан САР.

«Турция не намерена бесконечно содержать миллионы беженцев из Сирии. Все они должны в итоге добровольно вернуться на родину», — подчеркнул турецкий президент.

Дискуссии о создании буферной зоны в Сирии начались еще в 2013 году из-за кризиса в соседней стране. В начале года Эрдоган после переговоров с президентом США Дональдом Трампом подтвердил намерение создать буферную зону на севере Сирии.