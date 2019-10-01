В Госдуме оценили новые условия по налогообложению для иностранных граждан

В России достаточно приемлемые условия для пребывания иностранных граждан, пребывающих и работающих на ее территории, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат Светлана Бессараб.

Министерство финансов внесло в Госдуму проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». В соответствии с документом предлагается изменить критерии признания граждан налоговыми резидентами. Сейчас для того, чтобы не быть налоговым резидентом в России, достаточно провести в стране менее 183 дней в год. Однако минимальный срок пребывания в России сократится до 90 дней в год.

Как отмечается, в случае если гражданин находился в России менее 90 дней, он все равно будет считаться налоговым резидентом при наличии недвижимости, экономических и личных связей в России.

Кроме того, предлагается снизить ставку НДФЛ для налоговых нерезидентов с 30 до 13%. Это снижение НДФЛ для нерезидентов сделает возможным, чтобы состоятельные россияне надолго не уезжали за границу. Более того, уравнивание ставок налоговых резидентов и нерезидентов существенно упростит администрирование налога.

По словам Светланы Бессараб, главной целью этой инициативы будет узаконивание отношение с иностранными гражданами, которые пребывают и работают на территории РФ.

«В качестве их выступают иностранные граждане, а также граждане стран, входящих в Евразийский союз. Часто, пребывая и работая здесь, они посылают все свои средства за пределы Российской Федерации», — заявила Бессараб в беседе с Федеральным агентством новостей.

Как отмечает парламентарий, в России достаточно приемлемые условия для иностранных граждан, пребывающих и работающих на ее территории.

«Вряд ли это изменит отношение к нашей стране и уменьшит желание посещать ее», — рассказала Бессараб

Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который освобождает некоторые виды прибыли граждан от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Так, закон коснется людей, пострадавших при чрезвычайных ситуациях и граждан, сдающих в аренду жилье им.

Кроме этого, Госдума РФ приняла закон об освобождении от НДФЛ доходов россиян, пострадавших в результате наводнений, лесных пожаров или других стихийных бедствий, а также терактов.