Эксперт спрогнозировал результат матча «Локомотив» – «Атлетико»

Москва, 1 октября. Бывший полузащитник «Локомотива», а ныне главный тренер дубля «железнодорожников» Ринат Билялетдинов поделился с Федеральным агентством новостей своими ожиданиями от матча красно-зеленых с мадридским «Атлетико» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов.

«Конечно, опыт Юрия Павловича – козырь «Локомотива». Он сможет подсказать, правильно выстроить игру. Не думаю, что стоит проводить параллели с матчем прошлого года, когда «Локомотив» проиграл в Лиге Европы 1:5. Все-таки у «Атлетико» нет Гризмана, нескольких других футболистов. Изменилась не столько игра – тренер у них тот же – но каждый пришедший исполнитель привнес что-то свое. Я думаю, что «Атлетико» не стал сильнее, а «Локомотив» стал», – считает специалист.

Он также отметил, что на команде положительно скажется победа «железнодорожников» над «Зенитом».

«Конечно, положительные эмоции помогают восстанавливаться при плотном графике. Но хватит ли этого, покажет только игра. Я думаю, что непроигрыш в такой ситуации – хороший результат. Но 1 очко за ничью при 3 очках за победу – всегда шанс для конкурентов. Я перед матчем «Локомотива» с «Байером» давал прогноз, что команда не проиграет. Получилось так, что «Локомотив» выиграл. Поэтому сделаю такой же прогноз», - сказал тренер.

Встреча «Локомотив» и «Атлетико» состоится во вторник, 1 октября на московской «РЖД Арене» и начнется в 22:00 по московскому времени.