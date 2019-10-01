Путин призвал страны ЕАЭС устранить барьеры в торговле

Ереван, 1 октября. Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо совершенствовать координацию для устранения барьеров во взаимной торговле. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета в Ереване.

«Особое внимание, на наш взгляд, следовало бы уделить системной работе по устранению барьеров в торговле товарами и услугами, причем в различных секторах рынка», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что по итогам сегодняшнего заседания планируется утвердить концепцию формирования общего финансового рынка стран Евразийского экономического союза. По словам главы государства, этот документ позволит сформировать универсальные правила предоставления банковских и страховых услуг, а также операций с ценными бумагами.

Кроме того, президент РФ высоко оценил темпы совершенствования законодательства ЕАЭС в сфере энергетики, выразив надежду, что в ближайшее время начнут действовать соглашения по формированию единого электроэнергетического рынка.

Президент РФ также добавил, что единое электроэнергетическое пространство ЕАЭС должно быть сформировано к 2025 году. К этому времени будет сформирован общий рынок газа, нефти и нефтепродуктов.

Глава государства также призвал наращивать сотрудничество стран ЕАЭС в сфере цифровой экономики. По его словам, одним из ключевых проектов в этом направлении является стандартизированная система поиска вакансий «Работа без границ», который облегчит гражданам стран ЕАЭС поиск работы во всех государствах союза.

1 октября в Ереване состоялось очередное заседание Высшего евразийского экономического совета, участие в котором приняли президент России Владимир Путин, а также лидеры Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. В ходе заседания лидеры стран ЕАЭС обсудили развитие интеграционных процессов, а также основные ориентиры макроэкономической политики на 2020 год.