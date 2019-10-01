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«Муза» сборной РФ по футболу стала обладательницей самых красивых ягодиц в мире

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«Муза» сборной РФ по футболу стала обладательницей самых красивых ягодиц в мире

Бразилиа, 1 октября. Бразильская модель Playboy Сьюзи Кортес победила в конкурсе на самые красивые ягодицы в мире. Второе место в этом необычном соревновании досталось француженке Райане Лауре Соуза, а третье — британке Джессике Лопес.

Конкурс Miss Bumbum World состоялся накануне в Мехико. Прежде он был сугубо бразильским мероприятием, но в этом году впервые вышел на международный уровень. В нем приняли участие девушки из Бразилии, Великобритании, Франции, Германии, Испании, Португалии, США, Канады, Австралии и Мексики. Отметим также, что это уже вторая победа Кортес на Miss Bumbum. В 2015 году ее бедра также были признаны самыми красивыми в мире.

29-летняя модель известна не только у себя на родине, но и в России, поскольку была «музой» сборной РФ по футболу на чемпионате мира в Бразилии. Кортес стала одной из 32 девушек, олицетворяющих участвующие в мировом турнире страны. В 2016 году она приняла участие в фотосессии, посвященной ЧМ-2018, и заявила, что хотела бы получить российское гражданство.

Ранее сообщалось, что российская певица Нюша приняла участие в челлендже BottleCapChallenge. Участникам челленджа необходимо открыть крышку пластиковой бутылки ударом ногой, но Нюша решила пойти дальше и открутить крышку ягодицами.

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