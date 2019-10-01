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Путин внес в Госдуму дополнения к Конвенции Совета Европы о борьбе с терроризмом

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Путин внес в Госдуму дополнения к Конвенции Совета Европы о борьбе с терроризмом

Москва, 1 октября. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Государственную думу России дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Документ внесен в электронную базу данных Государственной думы. Дополнительный протокол вносит изменения в Конвенцию Совета Европы о предупреждении терроризма, которая была принята в 2005 году.

Отмечается, что цель изменений — пресечение деятельности иностранных террористов и лиц, оказывающих им финансовую и другую помощь. Поправки также предполагают расширение практики обмена информацией о боевиках между государствами — участниками Конвенции.

Ранее Путин подписал закон о ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

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Источник: ТАСС
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