Путин внес в Госдуму дополнения к Конвенции Совета Европы о борьбе с терроризмом

Москва, 1 октября. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Государственную думу России дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Документ внесен в электронную базу данных Государственной думы. Дополнительный протокол вносит изменения в Конвенцию Совета Европы о предупреждении терроризма, которая была принята в 2005 году.

Отмечается, что цель изменений — пресечение деятельности иностранных террористов и лиц, оказывающих им финансовую и другую помощь. Поправки также предполагают расширение практики обмена информацией о боевиках между государствами — участниками Конвенции.

Ранее Путин подписал закон о ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.