Путин ответил на выкрик грузинской журналистки об Абхазии и Южной Осетии

Москва, 1 октября. Президент РФ Владимир Путин перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета в Ереване отреагировал на выкрик грузинской журналистки о выводе войск из Абхазии и Южной Осетии.

«Когда Россия выполнит свои обещания? Когда выйдут войска с оккупированных территорий?» — прокричала корреспондентка одиозного телеканала «Рустави 2». «Мы всегда выполняем свои обещания», — ответил ей Путин с улыбкой.

Как уточняет издание Sputnik Армения, с вопросом, высказанном больше в форме претензии, грузинская журналистка обратилась к Путину после фотографирования участников Высшего евразийского экономического совета у президентского дворца в Ереване.

Напомним, вооруженный конфликт в Южной Осетии начался в августе 2008 года, когда войска Грузии атаковали Цхинвал. В зоне конфликта тогда находились 500 российских миротворцев. Власти РФ приняли решение о вводе войск. После этого в течение пяти дней продолжались активные боевые действия, после чего грузинские войска отступили.

Позже Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, которые объявили о выходе из состава Грузии.

Стоит отметить, что именно в эфире «Рустави 2» ведущий Георгий Габуния допустил оскорбительные высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина. А бывший гендиректор канала Николоз Гварамия в прямом эфире заявил о том, что готов «мочиться в вино и боржоми», которые экспортируют в Россию.