Правила получения гражданства могут изменить в России

Москва, 1 октября. Претендующим на получение паспорта Российской Федерации иностранным гражданам могут разрешить сохранять первое гражданство. Соответствующее предложение изложено в сопроводительных документах, подготовленных министерством экономики и развития к проекту федерального бюджета на ближайшие три года.

Как говорится в пояснительной записке ведомства, реализация миграционной политики в будущем позволит отменить обязательное требование «отказа от иного гражданства».

Кроме того, ожидается, что будет упрощена процедура порядка получения разрешения на временное пребывание (РВП), вида на жительство (ВНЖ) и гражданства для иностранцев, которые проходили обучение в высших учебных учреждениях РФ, стран СНГ и Балтии.

Соответствующая идея обсуждалась во время заседания экспертного совета при управлении президента по обеспечению конституционных прав граждан в конце прошлого месяца в администрации президента, сообщали СМИ. Одним из приоритетных направлений политики в области миграции является обеспечение простоты и прозрачности условий приобретения гражданства России, говорится в ратифицированной в 2018 году президентом концепции миграционной политики на 2019-2025 годы.