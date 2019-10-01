«Оппозиция» заплатит по искам за незаконные митинги в Москве 21 млн рублей

Москва, 1 октября. Незаконные митинги так называемой оппозиции прошли в Москве в июле и августе текущего года. Организаторов несогласованных акций обязали компенсировать ущерб в 21 млн рублей.

Поводом для проведения незаконных сходок стал отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму представителей так называемой «оппозиции» из-за фальсификаций в подписных листах. Например, у юриста ФБК Любови Соболь обнаружили более 14% поддельных подписей, в том числе в ее подписных листах значились «мертвые души». Еще в ходе предвыборной кампании в Москве раскрыли целый штаб по рисовке поддельных подписей за кандидатов от оппозиции.

Участники незаконных акций собирались в центре столицы, устраивали шествия, нарушая правила дорожного движения и разрушая благоустройство. Незаконные митинги не только вызвали недовольство у москвичей из-за регулярного перекрытия центра города, но также и нанесли колоссальный ущерб бизнесу. Компании, понесшие убытки, решили защитить свои права через суд.

Первой претензии к организаторам незаконных акций предъявила компания ООО «М.Такси». Сумма по трем искам компании составила 787 тысяч рублей без учета госпошлины. Следом иск в суд на 552 тысяч рублей подал ресторан «Армения». Заведение было вынуждено закрыться на время проведения незаконных акций.

Незаконные сходки также вызвали сбои в работе городского транспорта. Суд удовлетворил иск «Мосгортранса» и присудил компенсацию в 1,2 млн рублей. «Московский метрополитен» также потребовал компенсировать ущерб, ведь во время незаконных акций переходы на некоторые станции были закрыты. Иск «Московского метрополитена», а также столичного прокурора находятся на рассмотрении.

Выставить счета «оппозиции» за незаконные митинги решили и «Автомобильные дороги». В ходе незаконных акций оказались повреждены газоны, кусты и скамейки. Компания оценила ущерб благоустройству в 11,5 млн рублей. Однако самым крупным оказался иск «Флай авто»: компания занимается арендой дорогих автомобилей. Компания оценила недополученную прибыль в 1 млрд рублей. Однако этот иск пока не рассматривался судом.

Кроме того, два иска организаторам незаконных акций, в том числе к блогеру Алексею Навальному, подало ГУ МВД. По неофициальным данным, сумма каждого иска составляет 7 млн рублей. Ответчиками по иску стали Навальный и его подельники, в числе которых Любовь Соболь, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Дмитрий Албуров.

Итоговая сумма всех исков организаторам незаконных акций в Москве составила 1 млрд 21 млн рублей. Даже учитывая, что суд оставил без движения иск на миллиард рублей, сумма в 21 млн рублей выглядит серьезно. Навальный и его приспешники из «Фонда борьбы с коррупцией» так много говорили о важности развития правового сознания, гражданского общества и возможности бизнесу и гражданам защищать свои интересы через суд. Однако столкнувшись с ситуацией, когда бизнес и граждане отстаивают свои права, «оппозиция» прибегает к мошенническим методам. Так, последователи «оппозиции» завалили ресторан «Армения» негативными отзывами в TripAdvisor и Facebook и лживыми комментариями и плохой кухне.