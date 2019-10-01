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«Оппозиция» заплатит по искам за незаконные митинги в Москве 21 млн рублей

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«Оппозиции» выкатили счет за незаконные митинги на 21 млн рублей

Москва, 1 октября. Незаконные митинги так называемой оппозиции прошли в Москве в июле и августе текущего года. Организаторов несогласованных акций обязали компенсировать ущерб в 21 млн рублей.

Поводом для проведения незаконных сходок стал отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму представителей так называемой «оппозиции» из-за фальсификаций в подписных листах. Например, у юриста ФБК Любови Соболь обнаружили более 14% поддельных подписей, в том числе в ее подписных листах значились «мертвые души». Еще в ходе предвыборной кампании в Москве раскрыли целый штаб по рисовке поддельных подписей за кандидатов от оппозиции.

Участники незаконных акций собирались в центре столицы, устраивали шествия, нарушая правила дорожного движения и разрушая благоустройство. Незаконные митинги не только вызвали недовольство у москвичей из-за регулярного перекрытия центра города, но также и нанесли колоссальный ущерб бизнесу. Компании, понесшие убытки, решили защитить свои права через суд.

Первой претензии к организаторам незаконных акций предъявила компания ООО «М.Такси». Сумма по трем искам компании составила 787 тысяч рублей без учета госпошлины. Следом иск в суд на 552 тысяч рублей подал ресторан «Армения». Заведение было вынуждено закрыться на время проведения незаконных акций.

«Оппозиции» выкатили счет за незаконные митинги на 21 млн рублей

Незаконные сходки также вызвали сбои в работе городского транспорта. Суд удовлетворил иск «Мосгортранса» и присудил компенсацию в 1,2 млн рублей. «Московский метрополитен» также потребовал компенсировать ущерб, ведь во время незаконных акций переходы на некоторые станции были закрыты. Иск «Московского метрополитена», а также столичного прокурора находятся на рассмотрении.

Выставить счета «оппозиции» за незаконные митинги решили и «Автомобильные дороги». В ходе незаконных акций оказались повреждены газоны, кусты и скамейки. Компания оценила ущерб благоустройству в 11,5 млн рублей. Однако самым крупным оказался иск «Флай авто»: компания занимается арендой дорогих автомобилей. Компания оценила недополученную прибыль в 1 млрд рублей. Однако этот иск пока не рассматривался судом.

Кроме того, два иска организаторам незаконных акций, в том числе к блогеру Алексею Навальному, подало ГУ МВД. По неофициальным данным, сумма каждого иска составляет 7 млн рублей. Ответчиками по иску стали Навальный и его подельники, в числе которых Любовь Соболь, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Дмитрий Албуров.

Итоговая сумма всех исков организаторам незаконных акций в Москве составила 1 млрд 21 млн рублей. Даже учитывая, что суд оставил без движения иск на миллиард рублей, сумма в 21 млн рублей выглядит серьезно. Навальный и его приспешники из «Фонда борьбы с коррупцией» так много говорили о важности развития правового сознания, гражданского общества и возможности бизнесу и гражданам защищать свои интересы через суд. Однако столкнувшись с ситуацией, когда бизнес и граждане отстаивают свои права, «оппозиция» прибегает к мошенническим методам. Так, последователи «оппозиции» завалили ресторан «Армения» негативными отзывами в TripAdvisor и Facebook и лживыми комментариями и плохой кухне.

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