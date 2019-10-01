Макрон надеется на новый этап в урегулировании гражданской войны на Украине

Страсбург, 1 октября. Предстоящий саммит лидеров стран «нормандской четверки» может способствовать выполнению минских соглашений. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления в Европейском парламенте.

«В ближайшие недели у нас состоится саммит глав государств и правительств в «нормандском формате». И мне бы очень хотелось, чтобы мы вышли на новый этап», — сказал Макрон.

Макрон также добавил, что президент России Владимир Путин, а также украинский лидер Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель прилагают максимум усилий для реализации минских соглашений и урегулирования гражданской войны на Украине.

«Нам следует продвигаться в реализации «формулы Штайнмайера» и минских договоренностей, в отношении линии разграничения в Донбассе», — добавил Макрон.

Напомним, в апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 13,5 тысячи человек, еще 23,5 тысячи получили ранения. Кроме того, в ходе боевых столкновений на востоке Украины погибли 3,5 тысячи мирных жителей Донбасса, еще девять тысяч получили ранения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сроки проведения саммита лидеров стран «нормандской четверки» пока не согласовывались.