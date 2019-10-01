Россия предложила перенести в Женеву заседания ООН по разоружению

Москва, 1 октября. Россия предложила перенести в Женеву заседания Комиссии ООН по разоружению и Первого комитета Генассамблеи ООН, который занимается вопросами разоружения и международной безопасности, сообщил постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов. Москва выступила с такой идеей из-за визовой политики США.

Гатилов отметил, что разговор о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка из-за визовой политики США периодически всплывает на протяжении последних лет со стороны многих государств.

«Как известно, в свете последних событий Россия официально внесла предложение перенести из Нью-Йорка проведение сессий Комиссии ООН по разоружению, которая, к примеру, могла бы переехать в Женеву. Наверное, стоило бы задуматься и о проведении здесь заседаний Первого комитета Генассамблеи», — сообщил дипломат.

Российская делегация должна была принять участие в 74-й сессии ГА ООН, которая прошла с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Однако Вашингтон отказал нескольким делегатам из РФ в визе. Всего визу не получили десять членов делегации, в том числе глава генерального секретариата МИД России Сергей Бутин.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя визовый скандал, заявила, что этот инцидент нанес ущерб имиджу ООН, напомнил RT.