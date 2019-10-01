Неосторожные убийства, амнистии и гуманизация УК в России

Нужно ли ужесточать наказание за причинение тяжкого вреда здоровью, закончившееся смертью, а также нужны ли стране амнистии, рассказали Федеральному агентству новостей адвокаты, прокуроры и полицейские.

Недавний суд в Калининском районе Петербурга над 32-летним Маратом Ахмедовым, совершившим умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, стал поводом для громкой дискуссии в обществе. Ахмедов получил за избиение до смерти 40-летнего Алексея Суханова всего 3,5 года колонии строгого режима. Таких ситуаций в российской судебной практике очень много — даже умышленное нападение с применением оружия, закончившиеся убийством, зачастую рассматривается судами как причинение тяжкого вреда здоровью, а не, собственно, убийство. Этот подход затем сказывается и на приговорах — они намного мягче, если убийство квалифицируется не как убийство, а как причинение тяжкого вреда здоровью.

Редакция ФАН решила разобраться в обстоятельствах конкретного дела Ахмедова, а также выяснить у юристов, в чем проблема — в судебной практике или формулировках Уголовного кодекса РФ.

Согласно части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, наказываются лишением свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Нижней границы наказания не существует, и преступник может вообще избежать наказания, либо получить срок, не соответствующий объективной тяжести преступления.

ФАН удалось узнать обстоятельства дела Ахмедова. 6 сентября 2018 года у дома №87 на проспекте Металлистов Ахмедов и Суханов поспорили из-за парковочного места. Спор быстро перерос в драку, Марат Ахмедов оказался моложе и сильнее соперника, кроме того, впоследствии выяснилось, что он владеет приемами боевых единоборств. В процессе конфликта Ахмедов бросил Суханова на асфальт, продолжая избивать. Суханову были нанесены несколько ударов по голове, которые, как выяснилось позднее, послужили причиной отека мозга. Суханов потерял сознание, свидетели вызвали скорую помощь. Однако врачам не удалось спасти мужчину, тот скончался в машине скорой помощи.

В тот же день в отношении Ахмедова было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Следствие прошло достаточно быстро, в суд дело поступило уже в январе 2019 года, а вот сам суд растянулся почти на 9 месяцев. По приговору суда Ахмедов получил лишь 3,5 года лишения свободы. Это разочаровало многих, кто следил за перипетиями дела, ведь согласно устоявшимся правилам в обществе убийство должно караться намного строже, чем любое другое преступление. А в данном случае убийца получил срок, сопоставимый с наказанием за серийную кражу или мошенничество.

Редакция ФАН связалась с одним из защитников Ахмедова, Виталием Фоменко.

«Я считаю, что это вполне справедливый приговор. Это все-таки не 105-я статья Уголовного кодекса, не убийство. Здесь доказано умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть. Человек не имел умысел, что причинит другому человеку такие тяжкие последствия в виде смерти. Это может возникнуть в совершенно разных обстоятельствах, вплоть до того, что в бытовом конфликте толкнул человека, человек упал затылком и получил травму, несовместимую с жизнью. Это тоже будет 111-я, часть 4. Конечно, здесь можно спорить по умыслу — был ли умысел на причинение тяжкого вреда здоровью, было ли это случайностью. В некоторых случаях 111-я статья часть 4 требует дифференцированного подхода. Человек не имел умысла убить, иначе это было бы покушение или законченный состав 105-ой статьи (убийство. — Прим. ФАН) Поэтому я не считаю, что должна быть какая-то узкая линейка наказаний для этой статьи», — объяснил он приговор.

Статью нужно ужесточать

Статья 111 часть 4 УК РФ относится к особо тяжким преступлениям, так как максимальный срок по этой статье — свыше 10 лет (в данном случае до 15 лет).

Согласно данным Генеральной прокуратуры России, количество преступлений особой тяжести за последние 10 лет держится приблизительно на одном уровне. Всплеск пришелся на 2014-2015 годы. Затем, в 2016 году, в некоторые статьи УК РФ были внесены изменения в сторону ужесточения наказаний. Справедливости ради отметим, это не коснулось ни 105-ой статьи, ни 111 части 4. Однако статистика налицо — количество преступлений особой тяжести серьезно сократилось — согласно официальным данным 2016 года, на 15%.

«Конечно, видеть взаимосвязь ужесточения наказания и снижения числа таких преступлений пока некорректно, для этого потребуются более глубокие и длительные исследования. Но взаимосвязь возможна. Как, например, никто не верил в эффективность закона об ограничении курения. Но ведь после запретов курить в поездах, ресторанах количество людей, употребляющих никотин, действительно, сократилось. В данном случае такое возможно тоже. Человек, прежде чем избивать другого, будет знать, что он уже просто условным сроком не отделается. Конечно, это не остановит всех, но несколько процентов будут осторожнее», — пояснил источник ФАН в прокуратуре

В полицейской среде также сформировано устойчивое мнение о том, что гуманизация наказаний приводит к росту рецидивной преступности. Это мнение подтверждается статистикой. Так, в России из года в год фиксируется один из самых высоких уровней рецидивной преступности — до 45%. Это означает, что в течение первого года после выхода на свободу преступник совершает очередное преступление с вероятностью почти в ½, что очень много. Причем, повторные преступления совершаются, как правило, по своей первой квалификации — насильник совершает изнасилование, а убийца снова убивает.

«Если бы за тяжкие преступления в российских судах давали реальные сроки, предусмотренные законодательством, то преступники находились бы в местах лишения свободы намного дольше, чем сейчас. Не пару лет, а потом по УДО на свободу, а 15 лет без каких-либо досрочных освобождений. В таком случае убийцы и насильники не смогли бы мешать нормальным законопослушным людям жить в безопасности. Так следовало бы делать хотя бы в отношении рецидивистов — давать им максимально возможные по УК РФ сроки. Но суды не только не применяют максимальные сроки, они даже складывают наказания с поглощением меньших сроков большими и получается, что преступники могут совершать сколько угодно преступлений, даже тяжких, но получат срок как за одно. Фактически это поощрение тяжкой рецидивной преступности, и именно поэтому ее уровень в России так высок и снижается так медленно», — заявил ФАН сотрудник уголовного розыска одного из региональных подразделений МВД.

Другой собеседник ФАН, также полицейский, обратил внимание на абсурдность самой трактовки результата умышленного длительного избиения с ударами в голову и жизненно важные органы как «нанесение тяжких телесных повреждений» без умысла на убийство.

«У меня в практике такого было очень много. Например, когда толпа отморозков час прыгает на голове жертвы кованными ботинками, жертва, естественно, умирает, а следствие квалифицирует это очевидное убийство как «умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Это же абсурдная формулировка. Какая тут может быть в принципе неосторожность, если преступники сознательно и длительно наносили жертве удары по голове?» — заявил ФАН офицер полиции.

Статью ужесточать нельзя

Однако опрошенные ФАН адвокаты выступили против ужесточения УК РФ. Они считают, что существующий диапазон наказаний в 111-й статье УК РФ от нуля до 15 лет вполне справедлив.

«Законодатель определяет только диапазон. То есть верхний предел, а конкретное наказание, исходя из сведений, характеризующих личность, исходя из поведения потерпевшего, иных обстоятельств дела, суд определяет срок и мотивирует его определение. Поэтому очень редко назначают максимальное наказание. Статья 111 часть 4 предполагает причинение смерти по неосторожности. Это не умышленное убийство. Наступление вреда в виде смерти — это по неосторожности. В самом законодательстве это обосновано правильно, потому что в этот диапазон попадает большое количество деяний, когда надо назначать наказание. Законодатель дает очень разную зону наказаний — от и до. В расчете на то, что судьи, как конкретные правоприменители сумеют оценить все обстоятельства из следуемого преступления, личности виновного и так далее», — заявил ФАН президент балтийской коллегии адвокатов, государственный советник юстиции 2 класса Юрий Новолодский.

В случае с Ахмедовым мотивировочное решение суда еще не готово. Но, возможно, на решение повлияла положительная характеристика обвиняемого, отсутствие ранее судимостей. Как и тот факт, что Марат Ахмедов был оскорблен своим соперником.

Председатель Координационного совета межрегионального профсоюза «Московский профсоюз полиции» Михаил Пашкин заявил ФАН, что поддерживает диапазон от нуля до 15, но при этом заметил, что суды должны учитывать все обстоятельства преступления.

«Если я иду с женой и на меня нападут трое преступников, то мне придется их бить. Причем бить так, чтобы нейтрализовать одного, затем второго, затем третьего. И я не всегда смогу рассчитать силу удара так, чтобы нападавший упал, но не умер. Если суд учтет эти обстоятельства, то за смерть нападавшего, согласно диспозиции этой статьи, мне не придется отвечать, и это будет справедливо. Но вообще такие дела, раз там наказание от 0 до 15 лет, должны рассматривать суды присяжных — это поможет избежать коррупции», — рассказал Михаил Пашкин.

Хроника преступлений и наказаний

Мы приводим только несколько примеров гуманистического подхода российских судов к серийным преступникам за последний год.

Замоскворецкий суд Москвы приговорил Корнея Макарова к 1 году и 11 месяцам ограничения свободы по делу об убийстве питерского бизнесмена Станислава Думкина. Макарова признали виновным в причинении смерти по неосторожности и освободили из-под стражи, сообщила пресс-секретарь суда Лиана Ахмедова.

В срок наказания Макарову зачли период его нахождения в СИЗО до оглашения приговора: один день под арестом приравняли к двум дням ограничения свободы. Также его обязали выплатить родителям Думкина по одному миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда и 109 703 рубля за материальный ущерб.

Как сообщалось, 13 августа 2017 года группа неизвестных, «используя формальный повод, вступила в конфликт с молодым человеком 1988 года рождения» в парке им. Горького в Москве. По некоторым данным, нападавшим не понравился его внешний вид. Трое молодых людей сорвали с него очки и шляпу и несколько раз ударили по голове. В результате молодой человек упал и получил тяжелую черепно-мозговую травму. После драки последний был доставлен в больницу, где, не приходя в сознание, скончался.

Следственный комитет разыскивает за убийство 26-летнего Алексея Ковальского, которому буквально на днях изменили изоляцию на условное наказание. Подозреваемый отбывал наказание за серию имущественных преступлений, а выйдя, тут же убил молодого петербуржца. Юноша получил смертельное ранение в подъезде на Васильевском острове, когда заступился за соседку.

Тело 26-летнего жителя дома 93 по 14-й линии Васильевского острова полицейские обнаружили около трех часов ночи. С ранением от ножа в область сердца его госпитализировали в Покровскую больницу, однако врачи не смогли спасти петербуржца.

Конфликт с Ковальским произошел в ходе защиты соседки от нападения. Молодой человек услышал крики и вышел на лестничную площадку, где увидел, как Ковальский пристает к соседке. Между ними возникла потасовка, закончившаяся убийством. Ковальский освободился из колонии условно-досрочно вечером 4 сентября с типичной формулировкой — «как прочно вставший на путь исправления».

В Тагилостроевском районном суде Нижнего Тагила принято решение о замене реального срока заключения серийному насильнику Артуру Косицину. Он был лишен свободы за изнасилование 27 несовершеннолетних девочек и женщин, но освобожден на 7 лет раньше отмерянного срока. Учитывая «положительную характеристику» преступника, суд сменил оставшуюся пятилетку нахождения в колонии двумя годами принудительного привлечения осужденного к труду.

Ранее маньяк–насильник служил в дорожно–патрульной службе столицы. В свободное время в течение четырех лет нападал в ночное время на женщин и девочек. Следствию удалось доказать 27 таких преступлений, за что насильник семь лет назад был приговорен к 14 годам изоляции от общества, однако отсидел лишь 7.

В Петербурге не смогли осудить прихожанина Соборной мечети, устроившего драку с охранником. Азамат Хамракулов нуждается в интенсивном наблюдении психиатров. Как сообщала объединенная пресс-служба судов Петербурга 23 августа, Хамракулов обвинялся в смертельном избиении мужчины в Соборной мечети. По версии обвинения, он ударом ноги в голову повалил потерпевшего, который стукнулся об пол и получил смертельную травму.

Хамракулов признал в себе зачинщика, но приговора по статье 111 УК избежал из-за психического заболевания. Петроградский суд освободил прихожанина от уголовной ответственности и применил принудительную меру медицинского характера в виде стационарного лечения в психиатрической больнице с интенсивным наблюдением. Как показывает практика, сроки подобного лечения не превышают трех лет.

Инцидент случился 9 апреля 2018 года. 20-летний Хамракулов напал на 70-летнего охранника, который умер на следующее утро в Мариинской больнице.

В Петербурге расследуется гибель гражданина Израиля в уличной потасовке. Ночью в больнице скончался 27-летний израильтянин Михаил Веревской. Его доставили с черепно-мозговой травмой, переломами ребер и костей лица, разрывом селезенки и печени. Друг умершего Эфрами Машкович в Facebook уточняет, что Михаил возвращался домой из магазина. В больнице пострадавшего пришлось срочно вводить в медикаментозный сон и делать операцию по удалению селезенки.

Уличный инцидент случился поздно вечером 28 марта в подъезде жилого дома на улице Типанова в Московском районе. В качестве подозреваемого был задержан 36-летний петербуржец.

По версии следствия, он наносил удары потерпевшему руками и ногами, мотивом названа внезапно возникшая ссора. Уголовное дело следственным управлением Московского УМВД возбуждено по части 1 статьи 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый был установлен, но его отпустили под подписку о невыезде.

Амнистия как надругательство над жертвами преступлений

Помимо неожиданно мягких наказаний к убийцам в рамках российского правосудия долгое время практиковались массовые отмены законно вынесенных приговоров в рамках так называемых амнистий. Особенно часто эти амнистии практиковались в 90-е годы, когда из мест заключения почти ежегодно выходили десятки тысяч отъявленных головорезов. Всего в новейшей истории России было 16 амнистий.

Впоследствии эту практику серьезно сократили, последняя крупная амнистия прошла в России в 2015 году и была приурочена к 70-летию Победы. Тогда под амнистию попали более 220 тысяч человек, большая часть из которых была осуждена условно.

Сейчас снова раздаются голоса о необходимости проведения массовой амнистии, уже к 75-летию победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Какое отношение к Победе имеют нынешние преступники, сидящие в российских тюрьмах, неизвестно, однако Совет по правам человека (СПЧ) подготовил два варианта возможной амнистии по случаю 75-летия Победы, которая будет отмечаться в 2020 году.

«Сегодня у нас есть два альтернативных варианта этой амнистии. Сейчас мы приступаем к их обсуждению, чтобы выбрать наиболее оптимальный со всех точек зрения, доработать и передать президенту», — заявил журналистам глава СПЧ Михаил Федотов.

При этом юристы, специалисты-криминологи и социологи крайне неоднозначно относятся как к массовой гуманизации уголовного кодекса, так и к массовым амнистиям. Так, Петр Скобликов, профессор Академии управления МВД России, представил ФАН несколько научных исследований, из которых следует, что амнистии провоцируют рост преступности и ущемляют права жертв преступлений.

«Регулярные амнистии делают реальное наказание еще более кратким, укрепляя осужденных в представлениях о «беззубости» закона. И это притом, что в ряде иных правовых систем, имеющих в мировом сообществе репутацию совершенных и демократичных, для правонарушителей возможно пожизненное лишение свободы или даже смертная казнь. Причем амнистии там не практикуются. Таким образом, есть веские основания полагать, во-первых, что современная уголовная политика в части применения амнистии необоснованна и противоречива.

И, во-вторых, что заявленные принципы гуманизма и милосердия реализуются лишь в отношении преступников, оборачиваясь несправедливостью и жестокостью по отношению к законопослушным гражданам. Люди, получившие законное и обоснованное наказание, освобождаются от него или избегают его только потому, что в стране отмечается календарный праздник. Это плохо согласуется с принципами справедливости, разумности, равенства всех перед законом и неотвратимости наказания, а также с конституционным правом потерпевших на государственную защиту от преступлений и компенсацию причиненного ущерба (ст. 52 Конституции РФ)», — подытожил в своей работе профессор Петр Скобликов.

Этим материалом ФАН предлагает начать широкую общественную дискуссию на тему справедливости и адекватности российского уголовного законодательства. Мы ждем ваших писем и комментариев, дорогие читатели.