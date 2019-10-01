Молдаванину запретили въезд на Украину из-за георгиевской ленточки в машине

Киев, 1 сентября. Госпогранслужба Украины запретила гражданину Молдавии въезд в страну на три года из-за георгиевской ленточки, которая висела в автомобиле мужчины. Об этом сообщила пресс-служба Могилев-Подольского погранотряда.

Украинские пограничники сообщили, что молдаванин попытался въехать в их страну 30 сентября. Границу мужчина хотел пересечь на межгосударственном пункте пропуска паромного сообщения «Цекиновка-Сорока».

«В салоне собственного автомобиля ВАЗ человек пристроил полосатую георгиевскую ленту, запрещенную в нашей стране. Пограничники символ сепаратизма изъяли», — говорится в заявлении погранотряда.

Как уточнили в ведомстве, с начала текущего года на Украине к административной ответственности за использование георгиевской ленточки привлекли свыше десятка иностранных граждан.

Отметим, что 15 июня 2017 года на Украине вступил в силу закон «О запрете изготовления и пропаганды» георгиевской ленты, которая стала одним из символов победы СССР в Великой Отечественной войне. Согласно постановлению, за публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской ленты, а также ее изображения, можно получить штраф в размере от 35 до 105 долларов. Повторное нарушение грозит административным арестом на срок до 15 суток.

Напомним, 9 мая 2016 года в Киеве украинец избил женщину с дочкой из-за георгиевской ленточки. После инцидента девочка и ее мама были вынуждены покинуть Украину.