Изгнанный с передачи Шейнина украинский эксперт поблагодарил за внимание к его персоне

Украинский эксперт Андрей Метлев, которого во время прямого эфира выгнали с передачи «Время покажет» Артема Шейнина, поблагодарил за внимание к его персоне, однако отказался комментировать корреспонденту Федерального агентства новостей произошедший инцидент на «Первом канале».

«Здравствуйте! Спасибо за внимание к моей персоне и рад, что у нас есть общий друг, но от комментариев, конечно, я откажусь. С уважением, Метлев», — заявил ФАН украинский эксперт.

Выпуск «Время покажет» был посвящен обсуждению непростой ситуации на территории Украины. Андрей Метлев в эфире передачи обвинил Россию, что она все время ставила Киеву «палки в колеса». В качестве примера он привел «агрессию СССР», которая выражалась в присоединении к Украинской ССР ее нынешних западных областей. Это, по его мнению, вызывало сопротивление в виде «бандеровщины» и «радикального национализма».

Тогда телеведущий Артем Шейнин предложил «исправить ошибку» и «отсоединить» западные регионы Украины. В ответ Андрей Метлев провел аналогии с советским и российским режиссером Марком Захаровым.

«Захаров, когда сжег партбилет, это было позорно. Человек, который от КПСС насосался так, что аж разбух», — сказал Метлев.

В ответ Артем Шейнин отметил, что «топтание на могилах» — это характерно для украинских экспертов, и выгнал Метлева из студии.

«Зная, что человека завтра похоронят, вы это говорите. Андрей Дмитриевич, пошел вон отсюда», — потребовал Артем Шейнин.

Напомним, что режиссера Марка Захарова проводили в последний путь аплодисментами. Проститься с ним пришли коллеги, друзья, близкие и многочисленные поклонники.