Членам ЖСК, созданных при банкротстве застройщиков, будут платить компенсации

Москва, 1 октября. Члены жилищно-строительных кооперативов, созданных для завершения строительства проблемных домов, смогут получать компенсации как и обманутые дольщики. Проект постановления об этом уже внесен на рассмотрение в Госдуму.

Авторами инициативы выступили депутаты во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

«Члены ЖСК, организованных до 1 июля 2019 года, то есть до перехода на проектное финансирование, как и обманутые дольщики смогут получать возмещение за счет Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства», — пояснил Володин журналистам.

По словам парламентария, задача депутатов — в том, чтобы защитить всех граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Ранее для этого был принят закон, по которому обманутые дольщики могут получать возмещение вложенных средств. Кроме того, документ позволил направить государственное финансирование на достройку проблемных объектов, переданных жилищно-строительным кооперативам в ходе процедур банкротства застройщиков.

«Однако в настоящее время законодательство не предоставляет гражданам-участникам ЖСК возможности получить такую же выплату возмещения, если «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» принял решение о нецелесообразности финансирования завершения строительства переданных ЖСК проблемных объектов», — пояснил спикер Госдумы.

Таким образом, по его словам, участники жилищно-строительных кооперативов на данный момент находятся в неравном положении по сравнению с дольщиками.

«Это несправедливо и требует законодательного решения, что мы и предложили», — добавил он.

Володин также обратил внимание, что в ближайшее время документ будет вынесен на рассмотрение совета нижней палаты парламента.